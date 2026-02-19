A- A+

TÊNIS Rio Open: saiba onde assistir ao vivo ao jogo de João Fonseca no torneio de simples Tenista brasileiro enfrenta o peruano Ignacio Buse nesta quinta-feira pelas oitavas de final

Após estrear com vitória sobre o brasileiro Thiago Monteiro, João Fonseca joga as oitavas de final do Rio Open nesta quinta-feira. Atual número 33 do mundo, ele enfrentará o peruano Ignacio Buse na quadra Guga Kuerten não antes das 19h.

Qual é o horário da partida de João Fonseca?

A partida inicia a sessão noturna do Rio Open e não começará antes das 19h. Na abertura da quadra, às 16h30, o argentino Tomas Etcheverry enfrentará o lituano Vilius Gaubas.





Onde assistir à partida de João Fonseca?

A partida de João Fonseca no torneio de simples do Rio Open será transmitida ao vivo, pelo Sportv (TV fechada) e GE TV (YouTube).

