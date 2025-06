Atleta pernambucana de 15 anos conquista medalha de prata no Rio Open de Taekwondo

A- A+

Neste final de semana, a pernambucana Alícia Assunção, de 15 anos, brilhou nos tatames e conquistou o vice-campeonato do Rio Open Taekwondo 2025, que contou com a participação de competidores de 46 países. Realizado no Parque Olímpico da Barra, no Rio de Janeiro, o evento contou pontos para o ranking mundial da modalidade.

A medalha de prata em uma das competições mais importantes da modalidade foi a segunda internacional da integrante da equipe do projeto promovido pela Associação Beneficente Esportiva Criança Cidadã (ABECC), que lida com cerca de 150 jovens recifenses que vivem em áreas de vulnerabilidade social. Anteriormente, ela ficou com o bronze no Pan-Americano, no México.

De acordo com o técnico Victor Matheus, o expressivo resultado, no Sudeste, não veio à toa, pois é fruto de muita dedicação e perseverança.

“Além da técnica apurada, Alícia é um exemplo de comprometimento e superação, tendo em vista que chega para os treinos sozinha, de bicicleta, à noite, muitas vezes, sob chuva. É uma guerreira dentro e fora do tatame”, destacou o treinador.

Para Alícia, o resultado final foi de muito orgulho para ela e todos que a incentivaram. A atleta também revelou estar sonhando com voos maiores.

“Essa medalha não é só minha, é de todos que acreditam na gente. Representar Pernambuco, o Brasil e a ABECC é motivo de muito orgulho. A educação e o esporte são capazes de promover a verdadeira inclusão social”, disse Alícia Assunção.

“Cada desafio superado nos motiva para continuar firme e forte. Vou trabalhar para representar muito bem as bandeiras da ABECC e do País mundo afora”, cravou a atleta que já mira o Pan-Americano de Mulheres que será disputado no Peru.

Já a coordenadora geral da ABECC, Thaís Melo Nery, ressaltou a importância do papel da associação para além das conquistas.

“São duas medalhas internacionais em modalidades diferentes, em 15 dias. Isso sinaliza que estamos no caminho certo. É muito gratificante saber que a ABECC transforma vidas, e se tornou um celeiro de campeões, porém, acima de tudo, formar cidadãos”, pontuou.



