A- A+

TÊNIS Rio Open tem protocolo de calor implementado pela ATP; entenda como funciona Torneio utiliza medidor para avaliar o estresse térmico do corpo humano sob exposição direta ao sol; jogos podem até ser suspensos em casos extremos

Um pequeno aparelho, de uns 20 cm de comprimento, pode definir se um jogo do Rio Open — ou de qualquer torneio da ATP — seja paralisado por alguns minutos ou até mesmo suspenso. É o medidor do índice Wet Bulb Globe Temperature (WBGT), que leva em consideração a temperatura do ar, o vento, a radiação solar e a umidade o estresse térmico do corpo humano sob exposição direta ao sol.

Após reclamações de jogadores e casos de mal-estar devido às altas temperaturas em torneios do ano passado, a ATP implementou, pela primeira vez, um protocolo de calor extremo a partir desta temporada.

Segundo a nova política, se o WBGT atingir 30,1 graus ou mais durante os dois primeiros sets de uma partida de simples disputada em melhor de três sets, qualquer um dos jogadores poderá solicitar o chamado “cooling break” (pausa para hidratação) de 10 minutos após o segundo set. Nesse tempo, eles podem se hidratar, trocar de roupa, tomar banho e receber orientações técnicas, sob a supervisão da equipe médica da ATP.

Caso o WBGT ultrapasse 32,2 graus, as partidas serão suspensas. Antes da mudança, o regulamento da entidade previa que as decisões sobre suspensão de jogos por condições climáticas adversas, incluindo calor extremo, ficavam a cargo do supervisor da ATP presente no local em conjunto com as equipes médicas do torneio e autoridades locais.





Na quarta-feira, por exemplo, as medidas não foram necessárias. Apesar do forte calor com sensação térmica próxima aos 40 graus, o medidor alcançou 28 graus por volta das 17h, quando Marcelo Melo e João Fonseca estavam em quadra para a partida de duplas. Eles venceram os argentinos Máximo González e Andrés Molteni, cabeças de chave número 2 do torneio, por 6/4 e 6/0, e esperam os adversários das semifinais após o jogo desta quinta-feira.

O número 33 do mundo volta à quadra Guga Kuerten nesta quinta-feira para enfrentar o peruano Ignacio Buse pelas oitavas de final.

Esta não é a única novidade na atual edição do Rio Open. As mudanças tecnológicas promovidas pela ATP também chegaram ao saibro carioca. A principal delas é a introdução do vídeo para revisar as jogadas duvidosas, o “VAR” do tênis. Cada jogador tem direito a três pedidos.

E já teve polêmica. No jogo entre Tomás Barrios Vera e Matteo Berrettini, o chileno pediu revisão de um lance dado pela juíza a favor do italiano. Após analisar as imagens, que passaram no telão para o público, ela manteve o ponto para Berrettini.

Os juízes de linha, no entanto, não foram totalmente dispensados. Eles permanecem na quadra e podem ser acionados caso a tecnologia dê algum problema.

Veja também