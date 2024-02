Rio Open: Thiago Monteiro cai nas quartas de final para o argentino Sebastian Baez

A- A+

A primeira chance de o Brasil ter um semifinalista inédito no Rio Open foi desperdiçada. Na quadra central, nesta sexta-feira (23), Thiago Monteiro perdeu para o argentino Sebastian Baez por 2 sets a 1 parciais de 6/4, 1/6 e 6/2. Na semi, ele vai enfrentar o compatriota Francisco Cerúndolo, que derrotou o sérvio Dusan Lajvovic, de virada, por 2 a 1 (3/6, 6/4 e 6/4).

No primeiro set, Sebastian Baez dominou o jogo e fechou em 6/4 após quebrar o serviço de Thiago Monteiro. Mas o brasileiro voltou para o segundo set mais concentrado, e se aproveitou dos inúmeros erros cometidos pelo argentino. Por pouco, Monteiro não aplicou um pneu, mas venceu por ampla vantagem: 6 a 1.

O resultado poderia ter desestabilizado Baez, que teve o saque quebrado já no primeiro game do terceiro set. Mas o argentino não perdeu a cabeça e devolveu a quebra logo na sequência. Já Thiago Monteiro não encaixou mais seus golpes e viu o adversário quebrá-lo no sexto game.

Baez soube manter a vantagem e ainda quebrou o oitavo game para fechar o jogo m 6/2.

Veja também

