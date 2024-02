Rio Open: torneio terá final argentina e mais um campeão inédito em sua décima edição

A- A+

A décima edição do Rio Open terá uma final argentina no torneio de simples. De quebra, a competição também terá um campeão inédito. No sábado, Sebastian Baez e Mariano Navone venceram suas partidas e vão duelar pelo título na quadra central Guga Kuerten, no Jockey Club Brasileiro, no domingo, a partir das 17h.

Baez, de 23 anos, tem quatro títulos na carreira em torneios de 250 da ATP: Estoril, em 2022, e Córdoba, Kitzsbuhel e Winston-Salem, em 2023. Navone, de 22 anos, ainda não tem títulos de ATP. O Rio Open, inclusive, foi seu primeiro torneio 500. Com a pontuação, ele vai saltar de 117º do ranking para 60 do mundo.

Na primeira semifinal do dia, o duelo argentino foi vencido por Sebastian Baez, 30º do mundo, contra Francisco Cerúndolo por 2 a 0, parciais de 7/5 e 6/0.

Cerúndolo chegou a ter match point no primeiro set, mas não confirmou e viu o compatriota vencer nove games seguidos e aplicar um pneu no segundo set.

Na segunda semifinal, o favorito Cameron Norrie não entrou em quadra 100% fisicamente diante do argentino Mariano Navone, que veio do qualifying. Atual campeão do torneio, o britânico teve muitas dificuldades para confirmar seus saques. Com muitos erros não forçados, ele perdeu o primeiro set por 6/4.

No segundo set, Norrie parecia se arrastar em quadra, e logo foi quebrado duas vezes por Navone. O argentino aproveitou as chances que surgiram e abriu 5 a 1. No oitavo game, quando o argentino sacaria para fechar, Norrie pediu atendimento médico fechou o jogo em 6/2.

Na final de duplas, o brasileiro Rafael Matos e o colombiano Nicolas Barrientos vão enfrentar os austríacos Lucas Miedler e Alexander Erler também na quadra central, a partir das 15h.

Veja também

Santa Cruz Autor do gol da vitória contra o Central, Gilvan destaca vitória do Santa e acredita em voos maiores