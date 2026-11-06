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BRASIL Rio recebe Finalíssima de futsal com direito a Brasil x Argentina nesta sexta-feira (6) Além de potências sul-americanas, torneio terá Espanha e Portugal na Arena do Rio de Janeiro

A segunda edição da Finalíssima de Futsal, que reúne potências da Conmebol e Uefa, começa hoje, às 18h30, na Arena de Niterói, na região metropolitana do Rio de Janeiro, com quatro das principais seleções da modalidade: Brasil, Argentina, Espanha e Portugal.

O primeiro dos confrontos será entre os europeus Espanha e Portugal, que abrirão o torneio às 18h30. Depois, o clássico entre Brasil e Argentina, às 21h30 fechará o primeiro dia, das semifinais. No domingo, ocorrerá a disputa de terceiro lugar e a final para definir o novo campeão intercontinental. A transmissão fica a cargo da Caze TV, no Youtube.

Atual campeão mundial e continental, o Brasil chega como favorito para o torneio. Inclusive, bateu os hermanos, que buscam revanche após perderem as duas decisões dos dois torneios por 2 a 1, o primeiro em 2024 e o segundo em fevereiro de 2026.

Já do outro lado da chave, a Espanha é a atual campeã da Eurocopa, também conquistada em fevereiro, após o 5 a 3 nos portugueses. A seleção Lusa porta o título de atual campeã da Finalíssima, conquista em Buenos Aires, em 2022.





A primeira edição reunia Portugal, Espanha, Argentina e Paraguai.

O formato será de eliminação direta, com duas semifinais e as partidas decisivas.

As partidas serão disputadas na Arena Niterói, localizada em Niterói, Rio de Janeiro, Brasil.

Sexta-feira, 6 de novembro – Semifinais



18h30: Espanha x Portugal.

21h30: Brasil x Argentina.

Domingo, 8 de novembro – Decisões

14h30: Disputa pelo terceiro lugar.

17h30: Final.

Preços dos ingressos

Passaporte (ingresso válido para os dois dias): R$ 200.

Passaporte meia-entrada (válido para os dois dias): R$ 100.

Inteira: R$ 120.

Meia-entrada: R$ 60.

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