Futebol Internacional Riquelme assume a presidência do Boca Juniors em eleição recorde Ídolo conquista mandato até 2027, enquanto polêmicas e reviravoltas marcam o pleito do clube argentino

Juan Román Riquelme, ídolo do Boca Juniors, emerge como o novo presidente do clube após uma histórica eleição, conquistando 30.318 votos e derrotando Andrés Ibarra. Esta votação é considerada a maior da história do futebol argentino e a segunda maior no mundo, atrás apenas da eleição de Sandro Rosell no Barcelona em 2010.

Riquelme, que já era vice-presidente de futebol na gestão de Jorge Ameal, agora assume a presidência com um mandato até o final de 2027. A eleição foi marcada por polêmicas, incluindo a suspensão temporária pela Justiça devido a denúncias de irregularidades. Mesmo com o resultado a favor de Riquelme, a investigação sobre essas alegações pode trazer reviravoltas.

Felicitaciones al Presidente más votado de la historia del fútbol argentino pic.twitter.com/BHMbjjqXar — Boca Juniors (@BocaJrsOficial) December 18, 2023

O ex-presidente da Argentina, Maurício Macri, que pleiteava a vice-presidência da chapa de oposição, e o atual presidente do país, Javier Milei, apoiador de Andrés Ibarra, foram hostilizados pelos torcedores no local de votação. Riquelme obteve uma vitória expressiva em uma eleição que contou com 43.367 participantes, marcando um recorde na história do futebol argentino.

Riquelme, tricampeão da Libertadores como jogador, agora assume a responsabilidade de liderar o Boca Juniors. Sua gestão visa resgatar o clube para os dias de glória, especialmente na Copa Libertadores, onde o Boca não conquista o título desde 2007. A eleição, repleta de polêmicas e reviravoltas judiciais, finalmente chegou ao fim, e Riquelme inicia um novo capítulo como presidente do clube argentino.

