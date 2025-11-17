A- A+

Rebaixamento Risco de rebaixamento do Santos cai para 36% após vitória sobre Palmeiras; veja probabilidades A equipe de Juan Pablo Vojvoda deixou a zona de rebaixamento, assumindo a décima sexta posição, com 36 pontos

O Santos conseguiu um respiro no Campeonato Brasileiro após bater o Palmeiras por 1 a 0 no último sábado, 15, na Vila Belmiro. A equipe de Juan Pablo Vojvoda deixou a zona de rebaixamento, assumindo a décima sexta posição, com 36 pontos.

De acordo com o Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), o risco de queda do Santos para a Série B é agora de 36,3%. Na partida anterior, após a derrota para o Flamengo no Maracanã, a probabilidade era de 59,4%.



O Santos está um ponto na frente do Vitória. A equipe baiana abre a zona de rebaixamento. Os outros integrantes do Z-4 são: Juventude (décimo oitavo, com 32 pontos), Fortaleza (décimo nono, com 31 pontos) e Sport (lanterna, com 17 pontos). O time pernambucano já teve a queda consumada para a Série B do Brasileirão.



Faltam cinco rodadas para o término da competição. O Santos ainda encara: Mirassol (casa), Internacional (fora), Sport (casa), Juventude (fora) e Cruzeiro (casa).



O técnico Juan Pablo Vojvoda fez um discurso direto no sentido de manter o elenco ligado nestes últimos confrontos e pediu para o Santos manter o foco até o fim do torneio, para garantir a permanência na elite do futebol brasileiro.

"É concentrar que temos finais até acabar a competição, não desviar o foco e continuar com muita atenção", pregou o técnico. "Os três jogos que ganhamos (contra São Paulo, Corinthians e Palmeiras), entramos com uma atitude e concentração alta, criando opções de gols, sofrendo também, e tem de saber sofrer também no futebol, mas estar atento todo tempo. Temos de fazer nossa tarefa, que vai ser repetir nossa concentração, foco e equilíbrio e saber que estamos lutando por um objetivo importante", completou.



RISCO DE REBAIXAMENTO SEGUNDO A UFMG:



Sport - 100%

Fortaleza - 95%

Juventude - 81,9%

Vitória - 61,5%

Santos - 36,3%

Internacional - 21,6%

Grêmio - 2,7%

Ceará - 0,37%

Corinthians - 0,31%

Vasco - 0,30%

Atlético-MG - 0,019%

São Paulo - 0,003%

Red Bull Bragantino - 0,002%

Veja também