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REAL MADRID Rival de Endrick no Real Madrid, Gonzalo García fica perto de saída por mais de R$ 410 milhões Clube inglês negocia pacote de 70 milhões pelo atacante espanhol; transferência pode reduzir a concorrência do brasileiro no elenco de Xabi Alonso

O caminho de Endrick para ganhar mais espaço no Real Madrid pode ficar menos concorrido. O Fulham está em fase final de negociações para contratar o atacante Gonzalo García, um dos principais concorrentes do brasileiro no elenco merengue.

Segundo informações da imprensa espanhola, o clube inglês apresentou uma oferta de € 70 milhões, cerca de R$ 411,6 milhões na cotação atual, e as conversas já avançam para os detalhes finais do acordo.

De acordo com a rádio COPE, Gonzalo é um pedido do técnico Álvaro Arbeloa, e as negociações com o Real Madrid já entraram na reta decisiva.

Gonzalo Garcia, atacante do Real Madrid. Foto: Pierre-Philippe Marcou / AFP

As partes discutem agora os mecanismos que permitirão ao clube espanhol manter algum controle sobre o futuro do atacante, como uma cláusula de recompra ou percentual sobre uma venda futura. O mesmo modelo também está sendo negociado para a transferência do jovem César Palacios ao Fulham.

A possível saída de Gonzalo representa uma mudança importante para Endrick. Os dois disputam espaço como centroavantes no elenco, e a transferência do espanhol reduziria a concorrência direta pela posição.

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