Rival de Portugal fala sobre idade de Cristiano Ronaldo e rechaça marcação: "Não é o mesmo"
Camisa 7 teve uma atuação apagada na estreia de Portugal no Mundial
O duelo entre Portugal e República Democrática do Congo, que terminou empatado por 1 a 1 pelo Grupo K da Copa do Mundo, ficou marcado pelo embate entre a marcação da equipe africana e Cristiano Ronaldo.
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Ao fim da partida, o jovem volante Ngal'ayel Mukau, de 21 anos, que atua pelo Lille, da França, falou sobre a estratégia utilizada para conter o atacante português de 41 anos e descartou qualquer marcação especial.
"Para ser sincero, nós não fizemos (uma tática especial para marcar o Cristiano Ronaldo). Sabemos que ele não é o mesmo de antes, está um pouco mais velho. Mas continua sendo um dos maiores nomes do esporte. Então, sim, tenho muito respeito por ele", disse Mukau à TNT Sports.
A partida também marcou o primeiro ponto e o primeiro gol da história da seleção africana em Copas do Mundo, apesar de a equipe não ser estreante, já que disputou a edição de 1974.
A República Democrática do Congo volta a campo na terça-feira para enfrentar a Colômbia, às 23h (de Brasília), no Estádio Akron, em Zapopan, Jalisco. No sábado, encerra sua participação na fase de grupos diante do Uzbequistão, às 20h30 (de Brasília), no Mercedes-Benz Stadium, em Atlanta.