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COPA DO MUNDO Rival do Brasil, capitão da Escócia recebe carta da viúva de Diogo Jota: "Não será esquecido" Robertson reforçou o impacto que Jota teve em sua vida e carreira e garantiu que o amigo estará entre seus primeiros pensamentos quando entrar em campo pela Escócia na Copa do Mundo.

Capitão da Escócia, seleção que enfrentará o Brasil na fase de grupos da Copa do Mundo de 2026, Andy Robertson participou de uma ação promovida pela Fifa e recebeu uma carta escrita por Rute Cardoso, viúva de Diogo Jota, seu ex-companheiro de Liverpool.



A mensagem faz parte da série "Cartas que Unem", iniciativa que reúne relatos e homenagens envolvendo jogadores que disputarão o Mundial.

No texto, Rute agradece as palavras ditas por Robertson após a classificação da Escócia para a Copa e destaca a amizade construída entre os dois durante os anos em que atuaram juntos no clube inglês.



A viúva relembrou uma entrevista concedida pelo lateral após a conquista da vaga para o torneio. Na ocasião, Robertson revelou que passou o dia pensando em Jota, com quem costumava conversar sobre o sonho de disputar uma Copa do Mundo.





Segundo Rute, as declarações do escocês mostraram que a memória do atacante português permanece viva entre amigos e companheiros Ela também afirmou que, ao entrar em campo no Mundial, Robertson carregará consigo parte desse sonho compartilhado pelos dois.



"Ao viver esse momento e garantir sua vaga na Copa do Mundo, você não estará indo sozinho; estará levando o sonho dele com você", escreveu Rute. "Quando entrar em campo, sei que não será apenas você caminhando para o gramado. O Diogo estará com você em seus pensamentos, em seus passos e em seu coração."



Após ler a carta, o defensor agradeceu a homenagem e afirmou que continuará preservando as lembranças do ex-companheiro. Robertson destacou que Jota segue presente na memória daqueles que conviveram com ele e disse que pensará no amigo quando disputar a competição.



"Eu vou pensar nessa carta por muito tempo", afirmou o capitão escocês. "Nós sempre vamos garantir que o nome dele jamais seja esquecido e que suas lembranças sejam preservadas."



Robertson ainda reforçou o impacto que Jota teve em sua vida e carreira e garantiu que o amigo estará entre seus primeiros pensamentos quando entrar em campo pela Escócia na Copa do Mundo.



"Eu sei que ele estará nos meus primeiros pensamentos quando eu entrar em campo na Copa do Mundo. Não estarei jogando apenas por mim. Estarei jogando por nós dois", declarou.



A Escócia está no Grupo G da Copa do Mundo de 2026, ao lado de Brasil, Haiti e Marrocos.

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