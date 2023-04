Adversário na semifinal do Pernambucano, Sport nunca perdeu para o Petrolina

A- A+

Ao eliminar o Santa Cruz nas penalidades, nas quartas de final do Campeonato Pernambucano, o Petrolina já fez história. A Fera Sertaneja nunca havia ficado antes entre as quatro melhores equipes da competição. A melhor campanha tinha sido um quinto lugar, em 2012. Agora, o clube quer ir além, acabando com outro jejum: o de nunca ter vencido o Sport, adversário da semifinal.



Ao todo, Sport e Petrolina já jogaram 20 vezes, com 16 vitórias do Leão e quatro empates. Neste ano, na primeira fase do Estadual, os rubro-negros venceram por 2x0, na Ilha do Retiro, mesmo estádio que receberá a semifinal.



“O próximo jogo é sempre o mais importante. Temos que focar nas nossas qualidades, virtudes. Quando se veste a camisa de um grande clube, como o Sport, o compromisso é com a vitória, independente do adversário, seja ele com maior ou menor expressão. Vamos trabalhar bastante para encarar a partida como uma final”, afirmou o volante Fabinho.





Passando do Petrolina, o Sport terá pela frente a segunda final do primeiro semestre. Além de uma possível decisão estadual, o clube está na finalíssima da Copa do Nordeste, contra o Ceará.



“Temos fomes de título, fazer história. Não podemos perder isso. No futebol, você precisa ser ambicioso. Isso é diferente de egoísmo. Egoísta é quando se pensa somente em você, mas ambicioso é quando você trabalha em grupo para fazer história. Estamos escrevendo isso a cada treino, a cada jogo e competição”, declarou.

