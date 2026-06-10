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PERNAMBUCO Rivaldo seleciona estudante de Olinda para representar Pernambuco em competição mundial Bolsista e atleta do Colégio Imaculado Coração de Maria, Pablo Anderson foi um dos quatro jovens selecionados pelo Projeto Nação Pernambuco para disputar a MagiCup 2026

O estudante Pablo Anderson Miranda, bolsista e atleta do 7º ano do Colégio Imaculado Coração de Maria, recentemente retornou a Pernambuco após vivenciar uma experiência única nos Estados Unidos.

O jovem foi um dos quatro pernambucanos selecionados para fazer parte da equipe do Projeto Nação Pernambuco na MagiCup 2026, torneio internacional realizado entre 30 de maio e 7 de junho, em Orlando, na Flórida.

“Foi uma experiência incrível. Conheci pessoas de vários países, joguei contra atletas muito talentosos e aprendi bastante dentro e fora de campo. Vou levar essa experiência para a vida toda e continuar me dedicando ao futebol e aos estudos”, destaca o estudante.

A seleção dos participantes iniciou em novembro de 2025 e reuniu cerca de 200 meninos nascidos entre 2013 e 2014. O processo foi conduzido pelos ex-atletas Romildo Vitor e Leto, que percorreram diversas comunidades e bairros pernambucanos à procura de jovens talentos para fazer parte do projeto.

A fase final das avaliações ocorreu em de janeiro, no Campo do Pina, no Recife, e teve a presença do ex-jogador Rivaldo, campeão mundial com a Seleção Brasileira na Copa do Mundo de 2002 e embaixador da iniciativa.

O veterano ficou responsável para escolher a equipe Nação Pernambuco para representar o estado na MagiCup 2026. A competição é realizada com o intuito de conectar jovens atletas de comunidades com poucos recursos a oportunidades de desenvolvimento esportivo e intercâmbio cultural.

Atletas da equipe Nação Pernambuco viajaram a Orlando, nos Estados Unidos, para disputar a MagiCup | Foto: Sesp-PE / Divulgação

Pablo retornou ao Recife após representar Pernambuco em uma competição que reuniu jovens de 13 países. Nesta edição, 28 equipes participaram do torneio.

“Foi uma emoção muito grande acompanhar essa jornada. Ver meu filho representar Pernambuco em outro país é a realização de um sonho para toda a nossa família. Somos muito gratos a todos que acreditaram no potencial dele e tornaram essa oportunidade possível”, afirmou o pai do jovem atleta, Anderson Miranda.

Entre os quatro atletas selecionados pelo Projeto Nação Pernambuco para disputar a Magic Cup 2026, em Orlando, nos Estados Unidos, está Pablo Anderson Miranda, bolsista-atleta do Colégio Imaculado Coração de Maria. Foto: Divulgação

Pablo Anderson Miranda, jovem atleta escolhido pelo ex-jogador da Seleção Brasileira, Rivaldo, para representar Pernambuco em competição mundial, ao lado do seu pai, Anderson Miranda. Foto: Divulgação



Para o Colégio Imaculado Coração de Maria, a participação de Pablo em uma competição internacional representa um marco para toda a comunidade escolar.

“É motivo de grande orgulho acompanhar a trajetória de Pablo e vê-lo representar Pernambuco em uma competição internacional tão importante. O esporte tem um papel fundamental na formação dos nossos estudantes, contribuindo para o desenvolvimento de valores como disciplina, dedicação, respeito e superação", ressaltou a coordenadora pedagógica dos anos finais do colégio, Mônica Coutinho.

A participação da delegação pernambucana contou com o apoio do governo de Pernambuco, por meio da Secretaria de Esportes (Sesp-PE), que forneceu kits esportivos completos aos atletas, incluindo malas, uniformes e chuteiras. A iniciativa que levou os jovens atletas ao exterior teve como principal objetivo incentivar o esporte como ferramenta de transformação social.

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