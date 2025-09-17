A- A+

Libertadores Com River x Palmeiras, quartas de final da Libertadores inicia para brasileiros; veja onde assistir Na quinta-feira (18), será a vez de São Paulo e Flamengo entrarem em ação pelo torneio

Depois de iniciar na noite de ontem com o confronto argentino que terminou com a vitória do Racing sobre Vélez Sarsfield, por 1x0, o mata-mata das quartas de final da Libertadores começa para os brasileiros na noite desta quarta-feira (17).



Em visita ao Monumental de Núñez, o Palmeiras encara o River Plate, em clássico sul-americano. Já nesta quinta (18), será a vez do São Paulo enfrentar a LDU, em Quito, e o Flamengo receber o Estudiantes, no Maracanã. Os três clubes buscam o tetracampeonato inédito para uma equipe brasileira.

Em Buenos Aires, às 21h30, o Palmeiras entra em campo no duelo mais equilibrado desta fase da competição continental. O Alviverde terá que lidar com a pressão de mais de 80 mil espectadores no Monumental de Núñez, mas aposta na boa fase do conjunto para conseguir um resultado positivo em solo argentino.

O time comandado por Abel Ferreira acumula sete jogos sem derrotas na temporada. Além disso, chega ao duelo deste meio de semana empolgado pela goleada aplicada sobre o Internacional, por 4x1, pela última rodada do Brasileirão. Na ocasião, o atacante Vitor Roque, esperança de gols da equipe, balançou as redes três vezes.

Na última visita ao palco do duelo desta quarta, o Palmeiras derrotou o River Plate por 3x0, em 2021, pela semifinal da Libertadores. Naquele ano, o clube paulista se tornara campeão do torneio ao bater o Flamengo, que também terá um argentino pela frente nesta quinta, às 21h30.

Perante o Estudiantes, no Maracanã com ingressos esgotados, o Rubro-negro vai tentar fazer valer o favoritismo ao caneco. Depois de viver altos e baixos na temporada, inclusive na Libertadores, onde passou em segundo lugar em seu grupo, o clube carioca atravessa excelente fase sob o comando de Filipe Luís. No Brasileiro, por exemplo, é líder da competição e dono do melhor ataque e da melhor defesa.

Acostumado a endurecer jogos, o Estudiantes chega ao confronto após eliminar o Cerro Porteño, nas oitavas. Na primeira fase, foi líder do Grupo A, com direito a vitória sobre o Botafogo, por 1x0, na Argentina. No duelo do Nilton Santos, perdeu por 3x2, em embate duro para os cariocas.

Tricolor na altitude

Talvez a equipe menos favorita entre os brasileiros, o São Paulo terá que lidar com adversidades além do campo e bola, às 19h desta quinta, perante a LDU. Isso porque, o jogo acontece no estádio Rodrigo Paz Delgado, a 2.850 metros de altitude, em Quito. Foi no local, por exemplo, que o clube equatoriano reverteu a vantagem construída pelo Botafogo, no Rio de Janeiro, nas oitavas de final, e despachou o Alvinegro da competição.

Bem organizado defensivamente sob o comando de Hernán Crespo, o Tricolor terá força máxima e deve apostar nas transições rápidas para surpreender os donos da casa. Recém-chegados ao clube, o zagueiro Rafael Tolói, o lateral-direito Mailton e o atacante Rigoni foram inscritos e reforçam o time fora de casa.

Onde assistir

Quarta-feira (17)

21h30 River Plate x Palmeiras (TV Globo, ESPN, Disney+ e ge TV)

Quinta-feira (18)

19h LDU x São Paulo (Paramount+)

21h30 Flamengo x Estudiantes (ESPN e Disney+)

