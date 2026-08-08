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FUTEBOL River Plate acerta contratação de Thiago Almada, confirma Atlético de Madrid Meio-campista argentino estava na mira do Flamengo, que chegou a enviar diretor para tentar destravar a negociação. Clube espanhol não revelou valor, mas imprensa fala em cerca de 20 milhões de euros

O atacante argentino Thiago Almada jogará pelo River Plate na próxima temporada, após um acordo entre o clube argentino e o Atlético de Madrid para a transferência do jogador. A venda foi confirmada pelo Atlético de Madrid neste sábado. Em comunicado oficial, o clube espanhol informou ter fechado acordo com a equipe de Buenos Aires para a transferência.

O Atlético não divulgou o valor da negociação, mas, segundo a imprensa espanhola, a operação gira em torno de 20 milhões de euros (cerca de R$ 128 milhões, na cotação atual). Se confirmado, o montante representaria a maior compra da história do futebol argentino, de acordo com os jornais do país.

"Dessa forma, encerra-se a passagem do atleta argentino pelo nosso clube, ao qual chegou no verão passado", informou o Atlético de Madrid em nota.

O jogador da seleção argentina chegou ao Atlético em julho passado e, em sua única temporada no Estádio Metropolitano, Almada disputou 40 partidas, marcando quatro gols e dando duas assistências.





Flamengo também disputou o jogador

A negociação encerra uma disputa que também envolveu o Flamengo. O clube carioca manteve conversas avançadas com a equipe do meio-campista e chegou a enviar o diretor de futebol José Boto a Buenos Aires na tentativa de selar a contratação, mas não entrou em um leilão pelo jogador diante da concorrência argentina.

Apesar do interesse do Flamengo, o River Plate igualou a proposta apresentada pelo rival brasileiro e contou com a preferência do próprio jogador, que queria retornar ao país natal para ficar perto da família.

Bicampeão mundial pela Argentina em 2022, no Catar, e vice-campeão no último Mundial, disputado na América do Norte, Almada retorna ao futebol sul-americano após quatro temporadas na Europa e nos Estados Unidos, com passagens pelo Atlanta United, Botafogo, Olympique de Lyon e Atlético de Madrid.

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