A- A+

Inusitado River Plate depende de título do Boca Juniors para ir à Libertadores de 2026; entenda cenário O River precisa que o Boca seja o campeão do torneio Clausura na Argentina. A equipe de Gallardo já foi eliminada da competição nacional, nas oitavas de final, após perder para o Racing

O River Plate pode não disputar a Copa Libertadores da América de 2026. O time de Marcelo Gallardo vive situação incômoda e depende do rival Boca Juniors para estar no torneio continental do ano que vem.

Leia também • TV mexicana diz que Cruz Azul tem 'vantagem abismal' diante do Flamengo no Intercontinental • 'Em dezembro de 81': paródia de hit do Capital Inicial 'explode' após Flamengo conquistar título • Flamengo se torna o clube brasileiro com mais títulos de Libertadores; veja lista de campeões

Para jogar a Libertadores, o River precisa que o Boca Juniors seja o campeão do torneio Clausura na Argentina. A equipe de Gallardo já foi eliminada da competição nacional, nas oitavas de final, após perder para o Racing.



O Boca Juniors tem classificação assegurada para a Libertadores de 2026. Caso seja o vencedor do torneio Clausura, irá abrir uma vaga extra na competição da Conmebol. Tal vaga seria ocupada pelo quarto colocado do ranking anual, que é o River Plate.



Nesta lista, o River Plate ficou atrás de Rosario Central, Boca Juniors e Argentinos Juniors. Caso consiga um lugar na Libertadores da próxima temporada, o River irá disputar a fase prévia. Para jogar a Libertadores, o River precisa que o Boca Juniors seja o campeão do torneio Clausura na Argentina. A equipe de Gallardo já foi eliminada da competição nacional, nas oitavas de final, após perder para o Racing.O Boca Juniors tem classificação assegurada para a Libertadores de 2026. Caso seja o vencedor do torneio Clausura, irá abrir uma vaga extra na competição da Conmebol. Tal vaga seria ocupada pelo quarto colocado do ranking anual, que é o River Plate.Nesta lista, o River Plate ficou atrás de Rosario Central, Boca Juniors e Argentinos Juniors. Caso consiga um lugar na Libertadores da próxima temporada, o River irá disputar a fase prévia.

A Argentina tem direito a cinco vagas diretas na fase de grupos da Libertadores. Duas pela tabela anual (Rosario Central e Boca Juniors), uma ao campeão do Torneio Apertura (Platense), uma ao campeão da Copa Argentina (Independiente Rivadavia) e uma ao campeão do Clausura (que ainda será definido). O país também será representado pelo Lanús, que conquistou a Copa Sul-Americana.



O lugar na fase preliminar da Libertadores fica com o terceiro colocado da classificação anual, que hoje seria o Argentinos Juniors. Se o Boca conquistar o Clausura, o Argentinos Juniors irá para a etapa de grupos e o River para a fase preliminar.



Nas semifinais do Clausura, o Boca Juniors enfrenta o ganhador do duelo entre Racing e Tigre. Do outro lado, o Estudiantes espera o vencedor do jogo entre Barracas Central e Gimnasia y Esgrima.

Veja também