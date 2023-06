River Plate derrota Fluminense e segue vivo na Libertadores

A- A+

O Fluminense perdeu por 2 a 0 nesta quarta-feira (7) para o River Plate, que segue vivo na Copa Libertadores-2023, em jogo da quinta rodada do Grupo D, disputado no estádio Monumental, em Buenos Aires, diante de cerca de 85 mil espectadores.

Lucas Beltrán (49') abriu o placar e Esequiel Barco (90+7', de pênalti) garantiu a vitória dos 'Millonarios', que assim mantiveram as chances de classificação para as oitavas de final do torneio continental.

O River chegou aos 7 pontos, dois a menos que o líder Fluminense (9), superando The Strongest (6) e o peruano Sporting Cristal (4) que se enfrentam na noite desta quarta-feira, em La Paz, completando a quinta rodada.

O Tricolor carioca vai receber o Sporting Cristal na sexta e última rodada na terça-feira, dia 27 de junho, enquanto o River jogará em casa com o The Strongest, a quem precisa derrotar para avançar às oitavas, fase em que sempre esteve presente desde 2015.

- Gestos racistas -

Antes da partida, nas imediações do estádio, um grupo de torcedores do River imitou gestos de macaco durante a passagem do ônibus que transportava os jogadores do Fluminense, em ato racista contra a delegação visitante.

O jogo

Forçado pelas circunstâncias, precisando da vitória e querendo dar o troco após a humilhante goleada de 5 a 1 sofrida no Rio de Janeiro, o River entrou em campo buscando aplicar uma intensa pressão na saída de bola do tricolor carioca, que se refugiou em seu campo e, quando pôde, encontrou amplos espaços para contra-atacar.

Mas o River era claramente mais ambicioso e teve sua primeira chance em um gol de Solari anulado por impedimento após consulta ao VAR. Em seguida, quase abriu o placar com uma bomba de pé esquerdo de Nacho Fernández, um disparo de De la Cruz que saiu alto e um chute frontal de Barco que Fábio teve que desviar para escanteio.

O Fluminense, com bem menos posse de bola, mostrou que poderia chegar também, e Samuel Xavier arriscou com um chute de 25 metros que exigiu de Armani. Depois Lima tentou com um disparo de pé direito que foi para fora por pouco e mais tarde foi a vez de Ganso, que, bem posicionado, disparou muito alto.

Com cruzamentos, o River levava perigo à defesa brasileira. E foi desta forma que, no final do primeiro tempo, teve uma chance imensa em uma cabeçada de Beltrán que o goleiro Fábio defendeu, e quando Solari chegava para empurrar para a rede, Nino afastou na linha.

Depois do intervalo, o River continuou acelerando até que encontrou o gol. Solari viu o time do Fluminense mal posicionado e deu uma assistência para Beltrán, que tocou de primeira, entrando pelo meio para superar Fábio.

OS visitantes reagiram e se aproximaram da área do River, com base na dinâmica que Jhonny Arias dava na saída. O Flu teve suas chances em um chute de Lima que foi desviado e uma cabeçada de Germán Cano - sua única chance - que obrigou o goleiro local, Franco Armani, a se esticar.

O River resistiu nos últimos minutos, entre algumas dúvidas e a satisfação com a vitória por 1 a 0. O jogo caminhava para terminar assim, até que no último minuto dos acréscimos Barco entrou na área e sofreu a falta de André, levando o árbitro colombiano Wilmar Roldán a marcar pênalti, e que o próprio Barco converteu.

Assim, o River fez o seu dever de casa, e depois de um péssimo início de Libertadores, depende agora só de si. Precisa vencer o The Strongest na última rodada, em 27 de junho, para conquistar a vaga nas oitavas de final. Já o Fluminense terá sua chance em casa, onde receberá o Sporting Cristal.

