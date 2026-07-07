River Plate tem acordo por Almada, ex-Botafogo, em negócio de R$ 127 milhões, diz jornal

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O River Plate está muito próximo de acertar a contratação de Thiago Almada, ex-Botafogo e atualmente vinculado ao Atlético de Madrid.



De acordo com o jornal argentino "Olé", o clube chegou a um acordo verbal com os espanhóis para adquirir parte dos direitos econômicos do meia por 20 milhões de euros (cerca de R$ 127 milhões na cotação atual).





Segundo a publicação, a negociação foi concluída após uma reunião entre dirigentes das duas equipes na capital espanhola. O River ficaria com 50% dos direitos econômicos do jogador de 25 anos e também assumiria seus direitos federativos, em uma das maiores operações da história recente do clube argentino.



Apesar do avanço nas conversas entre as diretorias, a transferência ainda depende do aval de Almada. Conforme o "Olé", o meia pretende definir seu futuro apenas depois do encerramento de sua participação na Copa do Mundo, quando analisará todas as propostas que possui.

Thiago Almada durante treino da Argentina. Foto: Alejandro Pagni / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP



Ainda assim, o River demonstra confiança em um desfecho positivo O jornal afirma que representantes do clube já haviam se reunido com o jogador, seu pai e seu empresário antes do Mundial, ocasião em que foram discutidos detalhes salariais. A proposta argentina, inclusive, seria superior ao contrato atual do atleta com o Atlético de Madrid, válido até 2030.



O interesse do River em Almada não é recente. Desde antes da Copa do Mundo, a diretoria tratava o meia como o principal alvo da janela de transferências e estava disposta a fazer um investimento acima do habitual para viabilizar sua contratação. A estratégia ganhou força após a reformulação do elenco promovida pelo clube, que liberou diversos jogadores para abrir espaço financeiro para reforços de maior impacto.

Thiago Almada na disputa da Copa Intercontinental pelo Botafogo. Foto: Vitor Silva/Botafogo



Segundo o periódico, o River acredita que sua oferta é suficiente para superar a concorrência de outros interessados, entre eles o Flamengo, que também monitora a situação do jogador



Caso a contratação seja confirmada, Almada será mais um reforço do elenco comandado por Eduardo Coudet. Ainda conforme o jornal argentino, o avanço pela contratação do meia fez o River reduzir o ritmo das negociações por outros nomes, como Ángel Correa, do Tigres, e Giovanni Simeone, do Torino, enquanto aguarda a definição do atleta.

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