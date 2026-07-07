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COPA DO MUNDO

River Plate tem acordo por Almada, ex-Botafogo, em negócio de R$ 127 milhões, diz jornal

Atualmente o argentino está vinculado ao Atlético de Madrid

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Thiago Almada, em apresentação no Atlético de Madrid Thiago Almada, em apresentação no Atlético de Madrid  - Foto: Javier Soriano / AFP

O River Plate está muito próximo de acertar a contratação de Thiago Almada, ex-Botafogo e atualmente vinculado ao Atlético de Madrid.

De acordo com o jornal argentino "Olé", o clube chegou a um acordo verbal com os espanhóis para adquirir parte dos direitos econômicos do meia por 20 milhões de euros (cerca de R$ 127 milhões na cotação atual).

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Segundo a publicação, a negociação foi concluída após uma reunião entre dirigentes das duas equipes na capital espanhola. O River ficaria com 50% dos direitos econômicos do jogador de 25 anos e também assumiria seus direitos federativos, em uma das maiores operações da história recente do clube argentino.

Apesar do avanço nas conversas entre as diretorias, a transferência ainda depende do aval de Almada. Conforme o "Olé", o meia pretende definir seu futuro apenas depois do encerramento de sua participação na Copa do Mundo, quando analisará todas as propostas que possui.

Thiago Almada durante treino da ArgentinaThiago Almada durante treino da Argentina. Foto: Alejandro Pagni / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP


Ainda assim, o River demonstra confiança em um desfecho positivo O jornal afirma que representantes do clube já haviam se reunido com o jogador, seu pai e seu empresário antes do Mundial, ocasião em que foram discutidos detalhes salariais. A proposta argentina, inclusive, seria superior ao contrato atual do atleta com o Atlético de Madrid, válido até 2030.

O interesse do River em Almada não é recente. Desde antes da Copa do Mundo, a diretoria tratava o meia como o principal alvo da janela de transferências e estava disposta a fazer um investimento acima do habitual para viabilizar sua contratação. A estratégia ganhou força após a reformulação do elenco promovida pelo clube, que liberou diversos jogadores para abrir espaço financeiro para reforços de maior impacto.

Thiago Almada na disputa da Copa Intercontinental pelo BotafogoThiago Almada na disputa da Copa Intercontinental pelo Botafogo. Foto: Vitor Silva/Botafogo


Segundo o periódico, o River acredita que sua oferta é suficiente para superar a concorrência de outros interessados, entre eles o Flamengo, que também monitora a situação do jogador

Caso a contratação seja confirmada, Almada será mais um reforço do elenco comandado por Eduardo Coudet. Ainda conforme o jornal argentino, o avanço pela contratação do meia fez o River reduzir o ritmo das negociações por outros nomes, como Ángel Correa, do Tigres, e Giovanni Simeone, do Torino, enquanto aguarda a definição do atleta.

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