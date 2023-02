A- A+

MERCADO DA BOLA River Plate tem maior lucro com transferência em sua história com ida de Enzo Fernández ao Chelsea Clube já tem planejado o que pretende fazer com dinheiro da venda do argentino

Às vésperas do fechamento da janela de transferência, ocorrida nesta terça-feira, o Chelsea fechou a contratação mais cara dessa janela. O clube comprou o argentino Enzo Fernández junto ao Benfica, em uma transferência que custou aos ingleses cerca de R$ 668 milhões.

Parte desse dinheiro, cerca de R$ 270 milhões (48,5 milhões de euros), será destinado ao River Plate, da Argentina, clube que formou o jogador em suas categorias de base e promoveu aos profissionais até a sua venda para o Benfica, clube que defendia atualmente.

O montante será (mesmo que indiretamente) o maior valor de uma transferência recebida pelo clube. Esse valor supera os 36 milhões de euros que o clube arrecadou com a venda de Javier Saviola junto ao Barcelona em 2001.

O clube argentino, inclusive, já sabe em quais setores o dinheiro será investido. Em princípio, segundo a Tyc Sports, grande parte do valor (cerca de 35 milhões de euros) será destinado às obras que estão sendo feitas no Estádio Monumental de Nuñez. Outra parte será usada para reforçar o elenco do treinador Martín Demichelis, que está às vésperas de começar a temporada.

Fim de janela movimentado

Oficializado apenas na manhã desta quarta, Enzo foi a transferência mais cara desta janela, quase quatro vezes o valor da segunda, a ida do centroavante português Vitinha do Braga ao Olympique de Marselha. O argentino de 22 anos, eleito melhor jogador jovem da Copa, deve ocupar a vaga de volante deixada por Jorginho, que foi dos Blues ao Arsenal por 11,3 milhões de euros (R$ 62,4 milhões).

Confira aqui as principais contratações do último dia da janela de inverno no futebol europeu.

