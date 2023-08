River Plate x Fluminense; saiba onde asssitir e confira escalações

A- A+

Pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa Libertadores, o River Plate recebe o Internacional, nesta terça-feira (01), no Estádio Más Monumental. Com a bola rolando a partir das 21h, o Colorado tem a missão de espantar a má fase e trazer bom resultado para o Beira-rio. O confronto tem transmissão da ESPN4/Star+.

A partida de volta acontece na próxima terça-feira (08), no estádio do Inter, também às 21h. Não há critério de desempate por gol fora de casa.

A situação da equipe gaúcha é das mais complicadas, sem vencer há cinco jogos, a última vitória aconteceu diante do Independiente de Mellin, na última rodada da fase de grupos da liberta, em resumo, o clube já ultrapassou mais de um mês sem vencer.

¡Fútbol en el Monumental!



@RiverPlate y @SCInternacional, frente a frente por el partido de ida de los Octavos de Final de la CONMEBOL #Libertadores. #GloriaEterna pic.twitter.com/550F7iN9Hu — CONMEBOL Libertadores (@Libertadores) August 1, 2023

O momento ruim culminou na saída de Mano Menezes e na contratação de Eduardo Coudet, contudo o argentino ainda não conseguiu transformar o momento da equipe. Nas duas partidas à frente do Inter, a equipe empatou sem gols diante do RB Bragantino e perdeu em casa, para o Cuiabá, ambas pelo Brasileirão.

Por outro lado, o River vive grande fase com Demichelis no comando. Campeão com algumas rodadas de antecendência no Argentino, os Millonarios chegam confiantes para o confronto nas oitavas.

Prováveis escalações

River Plate: Armani; Casco, González Pírez, Paulo Díaz e Enzo Díaz; Enzo Pérez, Aliendro e Nacho Fernández; De La Cruz, Barco e Beltrán. Técnico: Martín Demichelis

Internacional: Rochet; Bustos, Mercado, Vitão e Renê; Johnny, De Pena, Aránguiz (Campanharo) e Wanderson; Alan Patrick e Enner Valencia. Técnico: Eduardo Coudet

Onde assistir: ESPN4/Star+

