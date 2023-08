A- A+

ESPORTES River Shopping, de Petrolina, abre inscrições para campeonato de Beach Tennis e Futevôlei; veja mais O torneio contará com a participação de grandes nomes do esporte, como Fabrício Brisa, Sandrey Santos e Vitória Marchezini

O River Shopping, de Petrolina, no Sertão de Pernambuco, promove, entre os dias 14 e 24 de setembro, o River Open, com campeonatos de Futevôlei e Beach Tennis, e as inscrições já podem ser feitas. Serão diversas categorias em ambos esportes, com direito a premiação para os campeões.

Campeonato de Beach Tennis

O Beach Tennis é um esporte que vem crescendo e caindo nas graças do público. Pensando nisso, o shopping promove o campeonato, que acontece entre 14 e 17 de setembro, na ESM Arena. Os participantes serão divididos nas categorias: Masc A/B/C/D, Fem A/B/C/D, Mista A/B/C/D, +40 Masc, Sub 16 e Sub 10. Também estão confirmados alguns dos melhores jogadores do país, como Vitória Marchezini, que atualmente é a 3ª melhor atleta do Brasil e 8ª do mundo, além de outros 15 profissionais do esporte.

Quem desejar participar das categorias amadoras, pode se inscrever no aplicativo TennisUP, mediante pagamento de uma taxa no valor de R$ 125.

Campeonato de Futevôlei

No Futevôlei, a organização promete oferecer uma estrutura ainda maior, com duas quadras feitas exclusivamente para o evento no estacionamento do River Shopping. A competição será dividida nas categorias Profissional, Série B, Série C, Iniciante, Misto e Infantil, entre os dias 21 e 24 de setembro. Também estão confirmados grandes nomes do esporte, como Fabrício Brisa e Sandrey Santos, dupla tri-campeã mundial, 24x campeã nacional e campeã geral 2021 e 2022.

As inscrições do futevôlei custam R$ 250, e devem ser feitas em dupla. O pagamento deve ser feito via PIX pela chave CNPJ: 01.147.873/0001-94. Para validar a inscrição, o comprovante deve ser enviado via WhatsApp para o número (87) 98827-8190. No Futevôlei, será concedida uma premiação em dinheiro na modalidade profissional e troféu do 1º ao 4º lugar para todas as categorias.

Veja também

Seleção brasileira Fernando Diniz faz sua primeira convocação da Seleção brasileira; veja horário e onde assistir