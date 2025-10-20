A- A+

Sport Rivera e Lucas Lima deixam jogo com Inter com dores e preocupam no Sport Dupla deixou o gramado do Beira-Rio ainda no intervalo da derrota por 2x0

O Sport ganhou duas preocupações para a sequência do Brasileirão. Se já não bastasse a derrota para o Internacional, em Porto Alegre, o Rubro-negro viu dois de seus principais atletas deixarem o gramado do Beira-Rio se queixando de dores: o volante Rivera e o meia Lucas Lima.

Os dois jogadores deixaram a partida no intervalo, para as entradas de Rodrigo Atencio e Sérgio Oliveira, respectivamente.

De acordo com o clube, "ambos os atletas foram substituídos por questões físicas. Christian Rivera sentiu a parte posterior da coxa esquerda, enquanto Lucas Lima apresentou desconforto no adutor da perna direita."

Através da assessoria de comunicação, o Sport informou que os dois jogadores serão reavaliados pelo departamento médico nesta terça-feira (21). Na ocasião, o elenco se reapresenta durante o período da tarde, no CT José de Andrade Médicis.

O Sport volta a entrar em campo no sábado (25). Na Ilha do Retiro, o Leão recebe o Mirassol, às 18h30, pela 30ª rodada. Enquanto os pernambucanos seguem afundados na lanterna da Série A, com 17 pontos, os paulistas fazem bela campanha, ocupando o quarto lugar, com 52 pontos.

Veja também