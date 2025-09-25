A- A+

Sport Um dos poucos destaques do Sport no Brasileirão, Rivera afirma que fica em caso de rebaixamento O volante colombiano de 29 anos é referência da equipe na questão dos desarmes

Um dos poucos destaques do Sport na campanha do Brasileirão deste ano, o volante Rivera afirmou que deve ficar na equipe, mesmo com um rebaixamento à Série B da próxima temporada.

O atleta colombiano de 29 anos foi contratado como reforço de peso no início do ano e tem mais três anos de contrato com o Sport.

"Eu estou muito agradecido com o clube, que me permitiu chegar aqui. Isso é algo que não se pode falar, porque não sabemos o que vai acontecer, se continuamos na Série A ou vamos para a Série B. Estamos vivendo o dia a dia, mas até o dia de hoje eu tenho mais três anos de contrato com a equipe, então não haveria nada oposto a dizer que porque rebaixamos à Série B, ficaria no clube", disse o jogador em entrevista coletiva nesta quinta-feira (25).

Rivera tem 30 jogos com a camisa do Sport na temporada com uma assistência. O jogador é destaque como um dos principais ladrões de bola da Série A.

Segundo o site Sofascore, Rivera tem 50 desarmes no Brasileirão em 20 partidas disputadas, o que dá uma média de 2.5 roubadas de bola por jogo.

"Penso que sempre foi um forte do meu jogo [desarmes]. Estou tratando de ir melhorando a questão física para que vá se desenrolando muito melhor dentro do jogo", disse.

Apesar da vitória contra o Corinthians na Ilha do Retiro, o Sport segue numa situação complicada na tabela. O Rubro-negro está na lanterna da competição com apenas 14 pontos conquistados.

O próximo jogo, neste sábado (27), às 16h, no Castelão, será diante do Fortaleza. O rival regional é o 19º colocado com 18 pontos. Rivera projetou a partida para a equipe pernambucana.

"Sabemos que é um clássico, temos que jogar como uma final porque estamos pensando no dia a dia. Pensando em fazer a maior quantidade de pontos para poder estar brigando pelo objetivo de todos. Há um grande ambiente dentro do grupo".

Veja entrevista completa:



