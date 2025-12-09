Chapas entram em consenso e Rivera deixa Sport rumo ao Pachuca

A- A+

O volante Rivera está de saída do Sport. Uma das principais contratações do clube para a temporada, o cabeça de área está retornando para o futebol mexicano. Ele vai defender o Pachuca, segundo informou à Folha de Pernambuco Alfredo Bertini, líder do comitê de transição de futebol rubro-negro.

De acordo com o mediador entre o Conselho Deliberativo e as chapas candidatas à eleição, houve um consenso entre os três grupos que vão disputar o pleito para a saída do colombiano. Principalmente por conta dos custos que o Leão teria com o jogador.

Segundo Bertini, o Pachuca assumirá os débitos que o Sport teria que quitar com o Tijuana em 2026. Três parcelas que somadas giram na casa dos R$ 13 milhões pela aquisição do jogador. Além disso, o time pernambucano se livra de pagar os vencimentos de Rivera, de aproximadamente R$ 450 mil, até o fim do contrato, em 2027.

"A missão do comitê é conduzir as missões urgentes para uma solução e essa era urgente. O clube tinha uma proposta do Pachuca e tínhamos que ter uma resposta. Teremos uma economia substancial, por mais que tenha sido a melhor contratação feita na temporada", comentou à reportagem.

Com a camisa do Sport, Rivera participou de 43 partidas, contribuiu com uma assistência e foi uma das poucas peças que se destacaram de alguma forma na temporada. Titular absoluto, deixa o clube com a conquista do Campeonato Pernambucano na bagagem.

