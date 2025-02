A- A+

Futebol Em apresentação, Rivera cita que procurou outros colombianos que jogaram Sport antes do acerto Jogador, apresentado nesta sexta-feira (21), será o oitavo do país a vestir a camisa leonina na história - não entra na lista Renteria, que deixou o clube sem sequer estrear

Nos últimos anos, o Sport passou a apostar mais em jogadores estrangeiros. Um país em especial se destaca: a Colômbia. De 2016 para cá, o clube trouxe oito nomes. O nono da lista é o volante Christian Rivera, de 29 anos, vindo do Tijuana-MEX. Na apresentação, o atleta contou que chegou a conversar com alguns colombianos que passaram pelo clube antes de acertar a vinda para o Leão.

“Conheço o Sport da Copa do Brasil (conquistada em 2008), dos 44 títulos estaduais, da Copa do Nordeste, de ter enfrentado o Junior Barranquilla-COL na Sul-Americana (em 2017). Sei dos colombianos que jogaram aqui. Falei com eles perguntando da cidade, da equipe e me disseram maravilhas daqui”, apontou.

Antes de Rivera, o Sport contou com outros colombianos no elenco. Na defesa, a equipe teve Henríquez Bocanegra (2016-2018) e Palácios (2024). Na frente, a lista é ainda maior, com os atacantes Luis Carlos Ruiz (2016), Lenis (2016-2019), Tréllez (2021) e Ray Vanegas (2022-2023).

Em 2021, o Sport contratou o volante Carlos Rentería, mas o atleta não chegou a estrear e saiu após dois meses, colocando o clube na Justiça.

Características

Regularizado, Rivera já fica à disposição do técnico Pepa para a sequência da temporada. O próximo jogo da equipe é sábado (22), contra o Petrolina, no Paulo Coelho, pela última rodada da primeira fase do Campeonato Pernambucano.

“Sou um jogador aguerrido, que gosta de ter a bola nos pés, com ações ofensivas e defensivas, além de uma boa visão de jogo. Espero mostrar isso dentro de campo. Uma grande característica que tenho também é essa recuperação de bolas. Espero subir ainda mais essas estatísticas aqui. Sei da responsabilidade que tenho, mas venho motivado para responder essa confiança dada, mostrando que venho com desejo de atingir todos os objetivos”, apontou.

