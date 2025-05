A- A+

Sport Rivera garante comprometimento do Sport por dias melhores na Série A: "as coisas vão mudar" Volante colombiano pediu desculpas ao torcedor, mas vê grupo unido por recuperação

Diante da situação do Sport na Série A do Campeonato Brasileiro, o volante Christian Rivera pediu desculpas ao torcedor do pelo momento da equipe na competição, mas afirmou que o grupo está focado em dar uma resposta positiva já neste final de semana.

No domingo (25), o Rubro-negro vai receber o Internacional, às 16h, na Ilha do Retiro, pela 10ª rodada. O Sport é o lanterna do certame, com dois pontos, e acumula 11 compromissos seguidos sem vencer na temporada.

"É pedir desculpa à torcida pelo momento que a equipe está atravessando, queríamos que fosse diferente. Lastimosamente, os resultados não aconteceram. Animicamente, o grupo tem visto... contra essas coisas que estão passando, o time está treinando da melhor forma possível. Estamos tentando fazer as coisas bem para reverter essa situação, o grupo é muito unido", iniciou.

"Pedimos aos torcedores que continuem nos apoiando como vêm fazendo. Os resultados não nos dão respaldo, mas a qualquer momento sei que confiando em Deus as coisas vão mudar", seguiu.

Apesar de ser um dos jogadores com mais roubadas de bola no Brasileirão, com uma média de 6,8 a cada 90 minutos, o volante deixa de lado as estatísticas individuais para focar no coletivo. Segundo Rivera, a semana de treinos tem sido proveitosa para a equipe realizar ajustes de olho no Inter.

"Vai ser um jogo intenso, um jogo forte, mas estaremos em casa e teremos que fazer o possível para conseguir os três pontos. A gente está se preparando fisicamente para isso. Taticamente, como digo, essa semana estamos ajustando as coisas que devemos melhorar. É esperar o domingo para colocar o plano em campo", pontuou.

Veja também