Rivera treina separado, mas tem presença confirmada contra o Bragantino

O Sport aproveita a pausa no calendário para recuperar jogadores importantes, e um deles é Christian Rivera. O volante colombiano, peça fundamental do elenco rubro-negro nesta temporada, foi submetido a atividades físicas em separado na última quarta-feira (3), no CT José de Andrade Médicis, devido a uma sobrecarga muscular.

O procedimento é considerado preventivo e não compromete sua participação no próximo compromisso da equipe, contra o RB Bragantino, marcado para o dia 14 de setembro, no Cícero de Souza Marques.

Rivera, que já soma 28 jogos em 2024, foi acompanhado pelos preparadores físicos do clube em atividades específicas de recuperação. A imprensa pôde acompanhar os 15 minutos iniciais do treino, quando o volante treinava fora do grupo. A expectativa é que ele retorne aos trabalhos coletivos ainda nesta sexta-feira (5).

Outros atletas em recuperação

Além do colombiano, o zagueiro Rafael Thyere também realizou atividades separadas. O capitão ficou fora da última partida após sofrer uma fratura na face, mas apresenta evolução positiva. O período de pausa da Data Fifa deve ser suficiente para garantir seu retorno. Um exame previsto para esta semana será decisivo para confirmar sua presença diante do Bragantino.

O Sport também acompanha de perto a recuperação de Igor Cariús e Sérgio Oliveira. O lateral-esquerdo trata uma lesão na panturrilha esquerda e deve voltar contra o Corinthians, no dia 21. Já o volante se recupera de uma lesão ligamentar no tornozelo esquerdo e segue em fisioterapia intensiva.

Enquanto isso, o restante do grupo trabalhou normalmente, incluindo o atacante Gonçalo Paciência, que ainda não vem sendo utilizado pelo técnico Daniel Paulista. O período sem jogos tem sido encarado como estratégico pelo clube para reorganizar o elenco e minimizar baixas na reta final da Série A.

