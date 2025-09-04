Qui, 04 de Setembro

Sport

Rivera treina separado, mas tem presença confirmada contra o Bragantino

Volante colombiano do Sport realiza atividades preventivas após sobrecarga muscular, mas não preocupa para a sequência da Série A

Jogadores seguem preparação para a sequência do campeonatoJogadores seguem preparação para a sequência do campeonato - Foto: Paulo Paiva/ Sport Recife

O Sport aproveita a pausa no calendário para recuperar jogadores importantes, e um deles é Christian Rivera. O volante colombiano, peça fundamental do elenco rubro-negro nesta temporada, foi submetido a atividades físicas em separado na última quarta-feira (3), no CT José de Andrade Médicis, devido a uma sobrecarga muscular.

O procedimento é considerado preventivo e não compromete sua participação no próximo compromisso da equipe, contra o RB Bragantino, marcado para o dia 14 de setembro, no Cícero de Souza Marques. 

Rivera, que já soma 28 jogos em 2024, foi acompanhado pelos preparadores físicos do clube em atividades específicas de recuperação. A imprensa pôde acompanhar os 15 minutos iniciais do treino, quando o volante treinava fora do grupo. A expectativa é que ele retorne aos trabalhos coletivos ainda nesta sexta-feira (5).

Outros atletas em recuperação

Além do colombiano, o zagueiro Rafael Thyere também realizou atividades separadas. O capitão ficou fora da última partida após sofrer uma fratura na face, mas apresenta evolução positiva. O período de pausa da Data Fifa deve ser suficiente para garantir seu retorno. Um exame previsto para esta semana será decisivo para confirmar sua presença diante do Bragantino.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Uma publicação compartilhada por Sport Club do Recife (@sportrecife)

O Sport também acompanha de perto a recuperação de Igor Cariús e Sérgio Oliveira. O lateral-esquerdo trata uma lesão na panturrilha esquerda e deve voltar contra o Corinthians, no dia 21. Já o volante se recupera de uma lesão ligamentar no tornozelo esquerdo e segue em fisioterapia intensiva.

Enquanto isso, o restante do grupo trabalhou normalmente, incluindo o atacante Gonçalo Paciência, que ainda não vem sendo utilizado pelo técnico Daniel Paulista. O período sem jogos tem sido encarado como estratégico pelo clube para reorganizar o elenco e minimizar baixas na reta final da Série A.

