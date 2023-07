A- A+

Transferência Riyad Mahrez deixa o Manchester City e assina com o saudita Al-Ahli O argelino chegou no City em 2018 e conquistou 11 títulos

O atacante argelino Riyad Mahrez, de 32 anos, está de saída do Manchester City para assinar com o saudita Al-Ahli, anunciou o clube da Premier League nesta sexta-feira (28).

O jogador se transferiu para o Manchester City em 2018 vindo do Leicester City e deixa o campeonato inglês depois de conquistar onze títulos com os 'Citizens', incluindo a tríplice coroa na última temporada com Liga dos Campeões, Premier League e Copa da Inglaterra.

O City concordou com uma transferência no valor de cerca de 35 milhões de euros (R$ 181 milhões na cotação atual) com o Al-Ahli na semana passada.

"Vim para o City para ganhar troféus e desfrutar do meu futebol e conquistei tudo isso e muito mais", disse Mahrez, citado em um comunicado do clube.

"Passei cinco anos inesquecíveis com esta equipe, trabalhando com jogadores incríveis, torcedores fantásticos e o melhor treinador do mundo", acrescentou o argelino, que também tem em seu currículo o título da Premier League de 2016 com o Leicester.

Mahrez é o último grande nome a se transferir para o futebol saudita, onde enfrentará outro dos protagonistas do título dos 'Foxes': o francês N'Golo Kanté, que assinou com o Al-Ittihad no mês passado.

