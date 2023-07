RMR: Paulista terá ponto facultativo em dias de jogos da Seleção Brasileira Feminina

A- A+

Para incentivar o apoio aos jogos da Seleção Brasileira Feminina, e proporcionar flexibilidade aos servidores do Paulista durante o evento esportivo na Austrália e Nova Zelândia, foi publicado um decreto que prevê alterações no expediente nos órgãos públicos municipais durante os dias de jogos da Seleção Brasileira Feminina de futebol na Copa do Mundo.

Haverá alteração no horário de atendimento ao munícipe já na estreia, na próxima segunda-feira (24), contra o Panamá.

Nos dias em que os jogos tiverem início às 7h, o expediente iniciará às 11h; no dia em que a partida iniciar às 8h, o expediente será a partir das 12h, seguindo normativa similar à portaria publicada pelo Governo Federal.

Os serviços de saúde, segurança pública e limpeza urbana irão manter os horários e critérios regulares de atendimento.

Essa será a maior edição da Copa do Mundo Feminina, sendo a primeira com 32 países participantes e formato igual ao da disputa masculina, com oito grupos de quatro países.

O elenco brasileiro estreia nesta segunda-feira (24), às 8h, contra o Panamá. A Seleção Brasileira tem, ainda, mais dois confrontos confirmados na primeira fase: no sábado (29), às 7h, contra a França; e no dia dois de agosto, também às 7h, contra a Jamaica.

Veja também

Atletismo Alison dos Santos é prata nos 400m com barreiras na Diamond League