Futebol Robert Renan é convocado para lugar de Nino na Seleção Brasileira Zagueiro do Zenit defendeu a seleção Sub-20 no recente Mundial da categoria

O zagueiro Robert Renan, do Zenit, foi convocado nesta segunda-feira (12) pelo técnico Ramon Menezes para substituir o pernambucano Nino, do Fluminense, na Seleção Brasileira - o atleta foi cortado por conta de dores na coxa. O defensor de 19 anos vestiu a camisa da equipe nacional no Mundial sub-20, disputado recentemente na Argentina.

Ele deve se juntar ao grupo que treina em Barcelona somente na quarta-feira (14). No dia 17, o Brasil enfrenta a seleção de Guiné, na cidade catalã. Três dias depois, faz outro amistoso, contra Senegal, em Lisboa.

