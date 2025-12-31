A- A+

CIRURGIA Roberto Carlos diz estar bem após procedimento cardíaco e nega ataque cardíaco Ex-lateral usou as redes sociais para tranquilizar fãs, após passar por cirurgia preventiva em hospital de São Paulo

O ex-lateral Roberto Carlos usou as redes sociais, nesta quarta-feira (31), para esclarecer informações sobre seu estado de saúde.

Em uma publicação acompanhada de uma foto no hospital, o pentacampeão mundial afirmou que passou por um procedimento médico preventivo, previamente planejado com sua equipe, e negou ter sofrido um ataque cardíaco. Segundo ele, a intervenção foi bem-sucedida e não há motivo para alarde.

Na legenda, Roberto Carlos disse estar confiante na recuperação e ansioso para retomar compromissos profissionais e pessoais em breve.

O ex-jogador também agradeceu as mensagens de apoio e destacou o trabalho da equipe médica responsável pelo atendimento. “Estou bem”, resumiu, ao reforçar que segue em observação, sem riscos.

Cirurgia após exames de rotina

De acordo com a agência EFE, o ex-lateral, de 52 anos, foi submetido a uma cirurgia cardíaca de emergência após exames identificarem um problema no funcionamento do coração. O Globo confirmou que ele está internado no hospital Vila Nova Star, em São Paulo, onde permanece em observação e fora de perigo.

As informações divulgadas pelo jornal espanhol “AS”, também com base na EFE, indicam que Roberto Carlos procurou atendimento inicialmente para investigar um problema na perna. Durante os exames, os médicos identificaram um pequeno coágulo sanguíneo, o que levou a uma avaliação clínica mais aprofundada.

Uma ressonância magnética de corpo inteiro apontou uma anomalia cardíaca, motivando a internação imediata e a realização de um cateterismo. O procedimento, previsto para durar cerca de 40 minutos, se estendeu por quase três horas devido a intercorrências, mas foi considerado bem-sucedido pela equipe médica.

Após a cirurgia, por meio de seus representantes, Roberto Carlos enviou uma breve mensagem ao jornal espanhol afirmando: “Estou bem agora”. Este foi o segundo episódio de saúde enfrentado por ele em 2025. Em abril, o ex-jogador precisou adiar uma viagem ao Nepal após uma “doença súbita”, mas retomou normalmente os compromissos dias depois.

Ídolo do futebol brasileiro, Roberto Carlos foi campeão do mundo com a seleção em 2002 e construiu carreira histórica pelo Real Madrid, onde atuou por 11 temporadas, conquistando três Ligas dos Campeões e quatro títulos espanhóis. Atualmente, exerce a função de embaixador do clube espanhol.

Veja também