Roberto Dinamite será velado a partir desta segunda em São Januário

O Vasco anunciou que o corpo de Roberto Dinamite será velado no Estádio de São Januário a partir das 10h (horário de Brasília) desta segunda-feira (9).

“Aos que quiserem se despedir do maior artilheiro da história do Vasco, do Brasileirão, do Carioca e de todos os clássicos do Rio de Janeiro, o velório vai ocorrer nesta segunda-feira (9) de 10h às 19h. O corpo estará no campo de São Januário, próximo ao local da estátua de Roberto. A entrada do público será feita pelo portão 3. Os sócios do Vasco podem acessar pela entrada social”, diz nota divulgada neste domingo (8).

O velório terá sequência na terça-feira (10), para familiares e convidados, entre 9h e 10h, para uma cerimônia de corpo presente. Depois o corpo de Roberto Dinamite será levado, às 10h30, por um carro do Corpo de Bombeiros, para o Cemitério Nossa Senhora de Belém, em Duque de Caxias, onde será sepultado.

