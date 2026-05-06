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FUTEBOL Roberto Fernandes é o novo técnico do Retrô para a sequência na temporada Treinador chega para substituir Jamesson Andrade, demitido após a derrota para o Sergipe por 3 a 1

Roberto Fernandes está de volta ao comando técnico do Retrô. O treinador, que completou 55 anos nesta terça-feira (5), chega para substituir Jamesson Andrade, demitido após a derrota por 3 a 1 para o Sergipe, em plena Arena de Pernambuco. O resultado negativo deixou o clube pernambucano na lanterna do Grupo A9 da Série D, com 4 pontos.





Está é a segunda passagem de Roberto pela Fênix. Em 2024, o treinador comandou o clube por nove jogos, acumulando 5 vitórias, 3 empates e 1 derrota, saindo após as eliminações no Campeonato Pernambucano, para o Náutico, nos pênaltis, e na Copa do Brasil, pelo Fortaleza.



Recentemente, Fernandes estava no Treze-PB, onde, também em nove jogos, somou quatro vitórias e cinco derrotas no Campeonato Paraibano, não conseguindo passar da primeira fase.

Natural de Recife, Roberto também é um velho conhecido do Náutico, onde foi bicampeão pernambucano em 2018 e 2022. Ainda na Capital, o comandante treinou o Santa Cruz em 2018 e 2021.

Estreia

O novo comandante terá a difícil missão de tirar o Retrô da última colocação do grupo A9. A estreia acontece já no próximo sábado (9), às 18h, contra o próprio Sergipe, no Batistão, pela sexta rodada da competição.





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