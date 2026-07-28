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FUTEBOL INTERNACIONAL Roberto Mancini é o novo técnico da seleção italiana Revelação foi feita pelo presidente da Federação Italiana, Giovanni Malagò

O presidente da Federação Italiana de Futebol (FIGC), Giovanni Malagò, anunciou nesta terça-feira (28) que Roberto Mancini será o novo técnico da 'Azzurra'.

"Cheguei à conclusão de que a pessoa que deveria ser o técnico da seleção (...) era Roberto Mancini", declarou o dirigente, encarregado de tirar a seleção italiana de uma profunda crise após não ter se classificado para as últimas três edições da Copa do Mundo.

Malagò também anunciou a substituição de Paolo Maldini por Claudio Ranieri como diretor técnico da FIGC, após um desentendimento na escolha do técnico da Itália.

Maldini, que apostava em Andrea Pirlo como treinador, estava há menos de um mês no cargo, após ter sido nomeado em 11 de julho, e renunciou após uma forte polêmica.

"Hoje temos um novo treinador e um novo diretor técnico", comemorou Giovanni Malagò, anunciando que Mancini e Ranieri serão apresentados oficialmente à imprensa na quarta-feira.

Roberto Mancini foi campeão da Eurocopa 2021 com a Itália. Foto: AFP

Roberto Mancini renunciou repentinamente ao cargo de treinador da Itália em 2023 para assumir o comando da seleção da Arábia Saudita, em um momento delicado para a 'Azzurra' na campanha de classificação para a Eurocopa 2024.

Sua nomeação acontece um dia após Andrea Pirlo ter anunciado que já não era "um candidato" para suceder Gennaro Gattuso na seleção.

A chegada de Pirlo parecia iminente, mas o ex-jogador de Milan e Juventus foi amplamente criticado por um contrato publicitário com uma empresa russa de apostas esportivas e pelo currículo ruim como treinador.

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