Roberto Mancini será técnico da seleção da Arábia Saudita, diz jornal

A- A+

Roberto Mancini, que em meados de agosto pediu a demissão da seleção da Itália, será o técnico da Arábia Saudita, informou neste domingo (27) o jornal Gazzetta dello Sport em sua página na internet.

De acordo com a publicação, Mancini, de 58 anos, teria assinado um contrato de quatro anos, até 2027, com a Federação Saudita de Futebol.

Segundo as informações, o técnico dará sua primeira entrevista coletiva como novo comandante da seleção saudita na segunda-feira, em Riad.

A Arábia, que na fase de grupos da Copa Saudita do Mundo de 2022 derrotou a Argentina por 2 a 1, está sem treinador desde a saída do francês Hervé Renard.

Mancini tinha afirmado que sua missão da 'Azzurra' não tinha relação com uma eventual oferta saudita, e justificou sua saída com as últimas decisões do presidente da Federação Italiana de Futebol (FIGC), Gabriele Gravina, sobre a composição de sua comissão técnica.

Veja também

Fórmula 1 Verstappen supera chuva, vence na Holanda e iguala recorde de Vettel