A- A+

Futebol Roberto Martínez confirma saída da seleção de Portugal; Jorge Jesus é favorito Portugal chegou à América do Norte como uma das favoritas

Portugal terá de procurar um novo técnico após a eliminação na Copa do Mundo de 2026. Roberto Martínez confirmou que não vai continuar no cargo. Jorge Jesus, ex-Flamengo, é o favorito da Federação Portuguesa para assumir o posto.

"É meu último jogo com a seleção de Portugal. É legítimo que o presidente da FPF (Pedro Proença) busque seu treinador. Agradeço ao povo português, foi um período incrível, um orgulho que não posso descrever. A força, a energia que tivemos de todos. Foi incrível. Levo comigo uma memória para toda a vida", declarou Martínez na entrevista coletiva após a derrota para a Espanha.

Portugal chegou à América do Norte como uma das favoritas, mas não convenceu em nenhuma das partidas até a eliminação. Foram dois empates, contra RD Congo e Colômbia; duas vitorias, contra Uzbequistão e Croácia, além da derrota para os espanhóis.

"A mensagem é de que podemos estar muito orgulhosos. Os jogadores tiveram desempenho com o coração. Acho que foi o nosso melhor jogo no Mundial. A bola bate na trave, não entra e essa é a diferença num jogo muito igual. Os jogadores mereciam o prolongamento. Mas é um orgulho. O futebol é assim e precisamos de aceitar isto", disse o treinador.

Não se trata exatamente de uma demissão. Martínez tinha contrato com a Federação Portuguesa de Futebol até o meio deste ano e já havia indicado que não haveria renovação do vínculo.

Roberto Martínez, hoje com 52 anos, assumiu Portugal em janeiro de 2023, logo após deixar um trabalho de seis anos na seleção belga. Antes disso, trabalhou no futebol britânico, em Swansea, Wigan Athletic e Everton.

Veja também