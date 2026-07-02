Roberto Martínez evita confirmar Cristiano Ronaldo como titular de Portugal contra Croácia

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Cristiano Ronaldo pode não começar entre os titulares de Portugal no confronto com a Croácia, nesta sexta-feira, pela segunda fase da Copa do Mundo.

Questionado sobre a possibilidade de poupar o camisa 7, o técnico Roberto Martínez evitou antecipar a escalação e afirmou que o mais importante é contar com todo o elenco preparado para a sequência do torneio.



"Primeiro dizer que amanhã começamos o segundo Mundial. Foi muito importante uma boa preparação nos três jogos da fase de grupos. O importante agora é que temos 21 jogadores que já estiveram no Mundial, o que faz com que todos estejam preparados. Não podíamos arriscar o Bernardo Silva contra a Colômbia. Os minutos não são importantes, e sim que todos estejam preparados, seja no 11 inicial ou no banco", afirmou.

Apesar das cobranças, Martínez fez questão de defender Cristiano e comparou sua longevidade à de Luka Modric, principal referência da seleção croata.



"Estamos falando de jogadores que estão acima da opinião pública, são especiais. Modric, acima dos 40 anos, continua disputando muitos jogos. A longevidade dentro do futebol para o Cristiano e o Modric faz deles ícones do esporte."



O treinador também reconheceu que Portugal foi alvo de críticas durante a primeira fase, mas afirmou que o ambiente interno permanece fortalecido antes do duelo decisivo.



"Ter autocrítica é essencial. Os jogadores não procuram desculpas, estamos todos juntos para alinhar aspectos. É diferente de um clube, em que temos muitas sessões de treino. O barulho de fora é normal. O vestiário está unido, precisamos ganhar."



Portugal e Croácia se enfrentam nesta sexta-feira, às 16h (de Brasília), em duelo válido pela segunda fase da Copa do Mundo. O vencedor enfrenta quem passa de Colômbia e Gana.

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