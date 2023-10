A- A+

Futebol Eleições no Náutico: Roberto Selva pode pintar como candidato à presidência pela situação Atual vice-presidente de futebol do clube está cotado para concorrer ao pleito que será realizado no dia 12 de novembro

Na próxima sexta (6), começam as inscrições das chapas que concorrerão aos postos máximos do Executivo e do Conselho Deliberativo do Náutico. Grupos de oposição e situação se articulam pata definir os futuros candidatos. No caso do segundo, um nome surge como possível postulante ao cargo de presidente: o de Roberto Selva, ex-vice-presidente da gestão comandada por Diógenes Braga, em 2022, e atual membro do conselho alvirrubro.

Selva, que também atuou como vice-jurídico do Náutico após saída de Bruno Becker, estava atualmente à frente de temas no Conselho Deliberativo envolvendo os andamentos do contrato do Timbu com o grupo Mateus, em relação às obras de remanejamento e requalificação do Centro de Treinamento Wilson Campos, e do processo de Recuperação Judicial.

Em contato por mensagem com a reportagem, Selva evitou cravar sua candidatura ao pleito. "Meu grupo é o Nautico. Estive em várias gestões, em vários lugares, sempre pelo clube. Minha ideia hoje é participar da mesa diretora do Conselho Deliberativo para ajudar a bem conduzir as decisões importantes, de longo prazo, para o clube."

Além de Selva, a chapa da situação pode ter Luiz Gayão, atual vice jurídico, como candidato à vice-presidente do Executivo. Vale citar que, recentemente, o vice-presidente social do Náutico, Alexandre Asfora, tinha se colocado à disposição de participar do pleito.

Na oposição, o nome de Aluísio Xavier é o mais cotado para participar da disputa.

