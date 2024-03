Robinho é preso em Santos e cumprirá pena em regime fechado por estupro

A- A+

Depois de a Justiça Federal em Santos expedir o mandado de prisão, Robinho, condenado por estupro na Itália, foi preso. Ele está em uma viatura da Polícia Federal, a caminho da sede da PF na cidade paulista, onde passará por exame de corpo de delito. O ex-jogador deve ser submetido a uma audiência de custódia e encaminhado a uma penitenciária, que ainda não foi definida.

O Superior Tribunal de Justiça (STJ) enviou na tarde desta quinta-feira um ofício para a subseção de Santos da Justiça Federal de São Paulo comunicando do resultado do julgamento que determinou o cumprimento imediato da pena de nove anos de prisão imposta ao ex-jogador Robinho pela justiça da Itália.

O documento foi assinado pela presidente do STJ, Maria Thereza de Assis Moura. A ministra afirma que o STJ determinou "que se inicie, de imediato, a execução de sentença condenatória".

O ministro Luiz Fux, do Supremo Tribunal Federal (STF), negou o pedido de habeas corpus da defesa de Robinho para impedir a prisão imediata do ex-jogador do Milan e do Santos.

"Considerados os fundamentos expostos ao longo deste voto, não se vislumbra violação, pelo Superior Tribunal de Justiça, de normas constitucionais, legais ou de tratados internacionais, caracterizadora de coação ilegal ou violência contra a liberdade de locomoção do paciente", observou Fux.

