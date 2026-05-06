Robinho Jr confirma que levou tapa de Neymar, mas aceita pedido de desculpas: "Foi homem de assumir"

A- A+

Robinho Jr. esclareceu o seu desentendimento com Neymar, na noite desta terça-feira, depois do empate do Santos por 1 a 1 com Deportivo Recoleta, em Pedro Juan Caballero, no Paraguai, pela quarta rodada da Copa Sul-Americana. O atacante de 18 anos, na zona mista do estádio, confirmou que levou um tapa no rosto do camisa 10, mas aceitou as desculpas.

— Foi isso (levei um tapa no rosto), mas, como eu já disse, na hora ele já pediu desculpas. Na hora ele viu que tinha passado da medida, me pediu desculpas diversas vezes e eu já falei que as desculpas estão aceitas. Agora é focar nos resultados e no mais importante para o Santos — disse Robinho Jr. em entrevista à ESPN.

— Foi uma situação que eu fiquei chateado por ser meu ídolo desde a infância. É um cara que eu amo muito, desde que eu era pequeno. Tomou uma proporção que não deveria. Mesmo que tenha sido um erro, ele já pediu desculpas, já assumiu o erro dele, foi homem para assumir. Eu também fui homem para chegar nele e conversar, e tá tudo certo — continuou o jovem atacante.

Robinho Jr. também afirmou que a notificação extrajudicial para cobrar providências em relação ao caso ocorrido com Neymar foi feita em um “momento muito mais de raiva” junto aos seus empresários. O jovem atacante, que tem contrato até março de 2031, disse que vai retirar o documento e que pretende seguir no Peixe.

– Ali foi um momento muito mais de raiva meu com meus empresários do que algo que eu quisesse que tivesse tomado essa proporção. Foi muito mais um sentimento do que um pensamento, poderia ter pensado duas vezes, mas não era para ter saído na mídia, tido essa revolta toda. Foi ruim para o lado dos dois. Aceito as desculpas, normal. Todo mundo erra. Ele é ser humano como todos nós. Eu também poderia ter errado, como errei muitas vezes – assegurou.

— Sim (vou retirar), aceito as desculpas, é normal. Ele é ser humano como todos nós, todo mundo erra e eu também já errei muitas vezes — finalizou o garoto de 18 anos.

Robinho Jr, sobre o caso de agressão que sofreu de Neymar



"Fiquei chateado, é meu idolo desde infância, amo muito. Me deu presente com oito anos, chorei muito e guardei a camisa até hoje. Tomou proporção que não deveria. Mesmo que tenha sido um erro, ele já pediu desculpas e já… pic.twitter.com/E3ZC6gOMeb — LIBERTA DEPRE (@liberta___depre) May 6, 2026

Neymar também se desculpou

Antes das declarações de Robinho Jr., Neymar pediu desculpas públicas ao jovem jogador pelo ocorrido. Também na zona mista do estádio, o craque se explicou pela confusão ocorrida no treino do último domingo, no CT Rei Pelé. Durante o jogo de ontem, o camisa 10 fez um gol e abraçou o garoto na comemoração.

– São coisas do futebol. Primeiramente, isso era para ser resolvido entre nós, foi um desentendimento que tivemos no treinamento, foi uma reação que eu tive e acabei me excedendo um pouco. Mas logo após o ocorrido, foi pedido desculpas, a gente conversou no vestiário, tanto eu como o Robinho Jr., a gente se entendeu ali. É um menino que eu gosto muito, tenho um carinho muito especial desde o começo. Isso acontece no futebol, você briga com irmão, com amigo, já discuti com vários amigos meus no futebol, já briguei com todos, e assim vai.

– Essas coisas tinham que ser resolvidas aqui dentro, não dá para ser do jeito que foi. E aí foi para as pessoas que não vivem o dia a dia do futebol e acabam inflamando de um jeito muito ruim. Se querem um pedido de desculpas perante a imprensa, aqui está. Eu já tinha pedido desculpa para ele e para a família. Eu me excedi, poderia ter sido colocado de uma forma diferente, mas acabei perdendo a cabeça, todo mundo erra. Foi um erro meu, foi um erro dele. Eu errei um pouco mais. Nos juntamos na segunda-feira de novo, pedi desculpas na frente de todo o grupo – afirmou Neymar.

Neymar e Robinho Jr. jantaram juntos na noite de segunda-feira na concentração depois do ocorrido, mas o camisa 10 admitiu que ficou surpreso com a notificação extrajudicial enviada pelo jovem para o Santos. No documento, a defesa do garoto acusava o craque santista de agressão.

– Já tinha sido pedido desculpa, pensei que estava resolvido entre nós, nos juntamos segunda-feira de manhã de novo. Pedi desculpa na frente de todo o grupo, conversei com todos, ele também pediu desculpa. A gente pensou que estava resolvido, mais outra bomba (a notificação). Às vezes as pessoas tentam saber mais do que quem está no dia a dia e acabam levando essas coisas de uma forma muito diferente do que é.

— Obviamente (ganhou uma proporção maior por ser comigo), ainda mais aqui no Brasil, vocês falam o meu nome todos os dias (risos). Qualquer briguinha, qualquer discussão no vestiário. Quem joga bola sabe, sabe que isso acontece, briga, briga de soco, de tapa, de tudo. O futebol é assim, faz parte, eu já briguei várias vezes no vestiário e fica tudo ali. Isso faz parte, não é normal acontecer, mas quando acontece a gente tem que levar da melhor forma possível — finalizou o camisa 10.

Neymar em entrevista à ESPN, sobre o caso Robinho Jr.



“Me excedi, sim. Já tinha pedido desculpas, pensei que estava resolvido entre nós. Quem joga bola sabe que isso acontece, briga de soco, de tapa, de tudo. O tutebol é assim, faz parte.”



️ @ESPNBrasil pic.twitter.com/EKY90R5mua — LIBERTA DEPRE (@liberta___depre) May 6, 2026

Veja também