A- A+

Futebol Robinho: Veja o que o jogador já falou sobre o caso de estupro na Itália Em entrevista, Robinho pouco esclareceu sobre o caso e sobre as transcrições dos diálogos dele com os outros envolvidos no crime, e chegou a criticar o movimento feminista

Após a condenação de Robinho a nove anos de prisão por estupro coletivo de uma mulher albanesa numa boate em Milão, em janeiro de 2013, o jogador deu uma entrevista sobre o episódio. Na época, ele disse ser inocente, admitiu contato íntimo com a mulher e falou que o único erro que cometeu foi ter traído a esposa. Esses áudios concluem o podcast "Os grampos de Robinho", do site UOL, que revelou com detalhes conversas do jogador com os amigos, que estiveram na casa noturna. O material fundamentou a acusação de estupro contra o brasileiro pelo Ministério Público da Itália.

Durante a entrevista ao site, em 2020, Robinho pouco esclareceu sobre o caso e sobre as transcrições dos diálogos dele com os outros envolvidos no crime, e chegou a criticar o movimento feminista: "Infelizmente, tem esse movimento feminista... Muitas mulheres, às vezes nem são mulheres para falar o português claro".

Robinho foi instruído pelo assessor e advogados a não comentar individualmente trechos da sentença. O jogador também insistiu que os áudios, captados com autorização da Justiça da Itália, foram usados no processo fora de contexto. "Sinceramente, faz muito tempo isso, entendeu? Eu sei que saiu muita frase fora de contexto. Eu não sei se essa tá fora de contexto, entendeu? Eu sei que saíram muitas coisas, vazaram áudio, né?", responde, especificamente sobre Robinho afirmar que um de seus amigos ejaculou dentro da vítima.

Em outro trecho ele detalhou a relação com a vítima naquele dia de 2013: "Não, não tive relação sexual com ela, não. A gente, né, teve relação entre homem e mulher, relações que o homem é tem com a mulher, mas não chegou a ter nenhuma relação sexual, nenhuma penetração, nada disso. "

Ele alegou ainda que não estava na boate quando os amigos tiveram relações com a vítima. Disse que viu que eles estavam com ela, mas que lhe contaram no dia seguinte que transaram com a moça com o consentimento dela. "Estou me defendendo. Se eles fizeram algo com ela, eu não posso falar por eles. Sei o que fiz e com o consentimento dela"

"Olha, eu me arrependo de ter traído a minha esposa. Esse é o meu arrependimento. Com relação a frases que saíram fora de contexto, pra vender jornal, pra vender revista, obviamente que eu mudei muito de sete anos pra cá. Isso aí aconteceu em 2013 e o ser humano muda. Então, eu mudei pra melhor. A questão é: qual foi o erro que eu cometi? Qual foi o crime que eu cometi? O erro que eu cometi foi não ter sido fiel à minha esposa."

Robinho segue em liberdade no Brasil uma vez que a Constituição veta a extradição de brasileiros natos. No entanto, o ex-jogador poderá cumprir a pena no país desde que o Superior Tribunal de Justiça (STJ) homologue a decisão italiana.

Veja também

Futebol Após dois meses lesionado, Labandeira está recuperado e pode defender o Sport contra o CRB