A- A+

TÊNIS Robô que joga tênis de mesa derrota profissionais pela primeira vez; veja vídeo Autômato criado pela Sony é braço mecânico que se move sobre trilhos e usa sistema de câmeras para calcular trajetória da bola

Um grupo de cientistas da divisão de pesquisa em robótica da Sony apresentou hoje um estudo mostrando como funciona o robô ACE, um sistema capaz de jogar tênis de mesa em alto nível. Os pesquisadores revelaram em artigo na revista científica Nature que o dispositivo conseguiu derrotar mesatenistas profissionais pela primeira vez.

O sistema consiste em um braço mecânico acoplado a um trilho que corre para frente e para trás. Usando um conjunto de câmeras, o robô consegue prever a trajetória da bola com precisão (incluindo raquetadas com efeito tipicas de jogos profissionais) e responder com a velocidade necessária.

Num artigo na revista Nature, os pesquisadores descrevem os testes controlados em que o ACE foi capaz de derrotar em algumas partidas os mesatenistas Minami Ando (que já foi campeã japonesa e chegou ao número 39 do ranking global), e Kakeru Sone (que foi campeão mundial de juniores).

"O Ace, até onde sabemos, é o primeiro sistema autônomo do mundo real a competir em pé de igualdade com jogadores de tênis de mesa profissionais e de elite", escrevem os pesquisadores, liderados pelo cientista Michael Spranger. "Avaliado em partidas sob as regras oficiais de competição, o Ace obteve diversas vitórias e demonstrou devoluções consistentes de golpes de alta velocidade e alto efeito."





Segundo os cientitas, o sistema foi construído com base em sensores de visão 'baseados em eventos', capazes de simular a física do jogo, levando em conta a força da gravidade, a densidade do ar, a força das colisões e o atrito da bola com a mesa e a raquete.

O sistema obteve sua inteligência por meio de técnicas de 'aprendizado de máquina', o paradigma moderno de IA que permite aos sistemas se auto-aprimorarem. A divisão de robótica da Sony providenciou o hardware mecânico necessário.

Veja também