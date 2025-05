Robôs humanoides protagonizam competição de kickboxing na China; veja vídeo

A- A+

Dois robôs humanoides trocaram socos diante de uma plateia entusiasmada durante uma competição realizada em Hangzhou, na China, no domingo. O evento fez parte do China Media Group World Robot Competition e contou com robôs desenvolvidos pela Unitree Robotics.

De acordo com a BBC, a competição incluiu demonstrações e lutas, marcando um evento inédito de esportes de combate com robôs humanoides. Os robôs, controlados por humanos, exibiram uma variedade de movimentos, incluindo socos retos, ganchos, chutes laterais e até chutes giratórios no ar.





Veja vídeo:

Robot gets KO'd in the world's first humanoid ROBOT FIGHTING tournament in China pic.twitter.com/Abkux5FZnj — Dott. Orikron (@orikron) May 25, 2025



Eles também demonstraram a capacidade de se levantar após quedas, destacando avanços em equilíbrio, coordenação e durabilidade. O torneio, que reuniu entusiastas e especialistas em tecnologia, destacou os avanços na robótica e na inteligência artificial, evidenciando o potencial dessas máquinas em simular movimentos humanos complexos.

