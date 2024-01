A- A+

Futebol Robson comemora primeiro gol como profissional e já foca no Clássico das Emoções Zagueiro balançou as redes no empate do Náutico em 2x2 com o Central, no Lacerdão

Não foi o resultado que o Náutico esperava - principalmente pelo contexto do jogo, com gol irregular validado e expulsão polêmica. Mas, para o zagueiro Robson Reis, o empate em 2x2 com o Central será guardado como uma boa lembrança. O motivo é explicado pelo próprio defensor.



“Foi meu primeiro gol como profissional. Já tinha participado de um gol pelo Santos contra o Inter de Limeira, pelo Paulista. Eu cabeceei a bola, ela desviou no zagueiro e o juíz deu gol contra. Então esse foi meu primeiro gol como profissional. Estou feliz de ter feito isso na estreia e com uma camisa tão pesada quanto a do Náutico”, declarou o zagueiro.

O Náutico agora foca suas atenções para o duelo de sábado (27), no Arruda, diante do Santa Cruz, no Clássico das Emoções. Para o confronto, o Timbu está atento para não repetir os erros na bola aérea que geraram os dois gols da Patativa.



“Claro que isso é ruim para gente do sistema defensivo. Podemos melhorar mais (na bola aérea), não somente os zagueiros. Vamos trabalhar para melhorar. Temos um clássico e vamos entrar para batalhar do primeiro ao último minuto para sair com a vitória. Clássico não se joga, se ganha”, declarou.

