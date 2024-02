A- A+

Náutico Robson Reis comemora sequência como titular no Náutico e mira estreia na Copa do Nordeste Zagueiro assumiu a titularidade no clássico contra o Santa Cruz e já anotou um gol pelo Timbu

Um dos reforços do Náutico para a temporada 2024, o zagueiro Robson Reis vive um bom início de ano com a camisa do Timbu. Em sua estreia pelo Alvirrubro, o defensor marcou um dos gols, no empate diante do Central em 2 a 2, e assumiu a titularidade na vitória no clássico contra o Santa Cruz, por 2 a 1.

Na noite da última quarta-feira (31), o camisa 37 iniciou entre os titulares na vitória contra o Petrolina por 1 a 0. O zagueiro fala sobre o bom momento neste começo de temporada e da disputa por uma posição na defesa.

"Estou feliz de estar tendo uma sequência e poder evoluir. O nosso grupo é muito forte e temos jogadores qualificados no elenco, então é uma disputa por posição acirrada, mas cada um respeitando um ao outro e trabalhando para entregar o máximo para ajudar o Náutico a conquistar seus objetivos na temporada", afirmou o zagueiro.

Agora, o Náutico se prepara para a estreia da Copa do Nordeste neste final de semana. Robson quer aproveitar a boa fase da equipe para estrear com o pé direito na competição regional. O Timbu inicia sua trajetória diante do Botafogo-PB, no sábado (3), às 16h (de Brasília), nos Aflitos.

"A expectativa é positiva para o início da Copa do Nordeste, pois estamos vindo de uma sequência muito boa, não só em resultados, mas sim no nosso desempenho dentro de campo. Esperamos poder fazer um bom jogo dentro de casa diante da nossa torcida e sair com os três pontos nesse primeiro duelo", reforçou.

