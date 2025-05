Rockets vencem Warriors fora de casa e forçam jogo 7 decisivo nos playoffs da NBA

A- A+

O Houston Rockets resistiu à pressão do Chase Center lotado e venceu o Golden State Warriors por 115 a 107, na noite desta sexta-feira (2), empatando a série em 3 a 3 e forçando o jogo 7 dos playoffs da NBA. O confronto decisivo será neste domingo (5), no Toyota Center, em Houston, com o vencedor enfrentando o Minnesota Timberwolves nas semifinais da Conferência Oeste.

Com o triunfo fora de casa, o time comandado por Ime Udoka ganhou a vantagem de atuar diante da própria torcida na partida que definirá a vaga. Após o jogo, o treinador elogiou o desempenho físico da equipe. “Era um mantra entrar nesse confronto e jogar no nosso limite. Fizemos um jogo físico e isso nos favoreceu”, afirmou.

O destaque da partida foi o armador Fred VanVleet, que anotou 29 pontos — mesmo número que Stephen Curry, do lado adversário. VanVleet foi mais eficiente, convertendo sete dos 13 arremessos de quadra e acertando todos os nove lances livres que tentou.

Do lado dos Warriors, o técnico Steve Kerr reconheceu a frustração com a derrota em casa, mas lembrou do histórico da equipe em jogos decisivos. “Vi o que este grupo pode fazer ao longo dos anos. Participamos de muitos jogos 7 e tivemos sucesso. Agora é reunir forças para a próxima batalha”, disse.

A equipe da casa sofreu um apagão no último quarto, com 13 arremessos errados consecutivos. Autor de 27 pontos, Jimmy Butler pediu foco total no jogo final. “Temos de parar de pensar tanto neles (Rockets) e nos concentrar no nosso jogo. Se fizermos a jogada certa, vamos ter uma boa atuação”, afirmou.

