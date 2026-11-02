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Série B Rodada ajuda Sport após tropeço, mas Leão ganha mais um adversário na luta pelo G-6 Goiás venceu CRB, em Goiânia, e entrou de vez na briga pelos playoffs; goianos enfrentam pernambucanos na última rodada

O fim da 36ª rodada da Série B pode ter renovado as esperanças do torcedor do Sport na luta pelo acesso. Apesar de a equipe pernambucana ter ficado no empate com o Botafogo-SP, no último sábado, em Ribeirão Preto, e não ter conseguido entrar no G-6, os resultados dos concorrentes diretos ajudaram a manter viva a possibilidade de classificação rubro-negra para os playoffs.

Nesta segunda-feira (2), dois jogos despertavam o interesse do clube da Ilha do Retiro. Em visita ao Fortaleza, o Atlético-GO, então oitavo colocado, buscava os três pontos para ultrapassar o Sport e, de quebra, se aproximar do grupo dos seis primeiros. No entanto, o Dragão ficou no 0x0, em partida marcada por um pênalti desperdiçado pelos cearenses nos minutos finais. Com o resultado, os goianos chegaram aos 55 pontos, mesma pontuação do Leão, mas permaneceram uma posição atrás por conta dos critérios de desempate.

Já no Estádio da Serrinha, em confronto que poderia deixar o Sport a três pontos do G-6 ao fim da rodada, o Goiás derrotou o CRB por 2x1 e entrou de vez na disputa pela zona de playoffs. Com a vitória, o Esmeraldino também chegou aos 55 pontos e igualou a pontuação de Sport, Atlético-GO e CRB, que permaneceu na sexta colocação pelo saldo de gols maior, em relação ao Verdão.

Com o Goiás novamente na briga, aumenta a possibilidade de o Sport ter uma verdadeira decisão na última rodada da Segundona. Isso porque os goianos serão justamente os adversários dos pernambucanos no encerramento da competição, em confronto marcado para o dia 14 de novembro, na Ilha do Retiro.

Antes disso, na penúltima rodada, o time comandado por Mariano Soso vai até Ponta Grossa, onde enfrenta o Operário-PR, na sexta-feira (7). Já o Goiás recebe a Ponte Preta, dois dias depois. A equipe paulista, por sua vez, já está matematicamente rebaixada.

Jogos de CRB e Atlético-GO

Se Sport e Goiás têm confronto direto marcado para a rodada derradeira, CRB e Atlético-GO terão caminhos semelhantes nesta reta final de competição. Na 37ª rodada, os alagoanos vêm ao Recife para enfrentar o Náutico, enquanto os goianos viajam até Minas Gerais para encarar o Athletic-MG. Os dois adversários apenas cumprem tabela na competição.

Na última rodada, o CRB recebe o Ceará no Estádio Rei Pelé. Os cearenses, inclusive, podem confirmar a permanência na Série B já na rodada anterior. O Atlético-GO, por sua vez, encerra sua participação diante do Cuiabá, no Antônio Accioly, com o apoio de sua torcida.

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