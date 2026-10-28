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FUTEBOL INTERNACIONAL Rodada da Copa do Rei é adiada após acidente ferroviário na Espanha Os 24 jogos programados serão remarcados em solidariedade as vítimas do acidente

A Federação Espanhola de Futebol (RFEF) anunciou o adiamento dos 24 jogos da primeira fase da Copa do Rei marcados para esta quarta-feira (28) em solidariedade às vítimas do acidente ferroviário fatal ocorrido ao sul de Madri.

Segundo o último balanço provisório, a colisão de dois trens de alta velocidade a cerca de 150 km da capital espanhola deixou pelo menos 31 mortos e 80 feridos, tornando-se uma das piores catástrofes ferroviárias da história do país.

"Como demonstração de respeito e solidariedade a todas as vítimas do trágico acidente ferroviário ocorrido no início desta quarta-feira, na província de Toledo, a RFEF decretou a suspensão dos 24 jogos referentes à primeira fase da Copa do Rei, inicialmente previstos para serem disputadas na tarde e noite de hoje", escreveu a federação em comunicado.

A RFEF acrescentou que informará nos próximos dias sobre as novas datas e horários das partidas adiadas.

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