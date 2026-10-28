Qua, 28 de Outubro

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalquarta28/10/2026
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
FUTEBOL INTERNACIONAL

Rodada da Copa do Rei é adiada após acidente ferroviário na Espanha

Os 24 jogos programados serão remarcados em solidariedade as vítimas do acidente

Reportar Erro
Dois trens de alta velocidade colidiram ao sul de Madri e causaram um acidente ferroviário fatalDois trens de alta velocidade colidiram ao sul de Madri e causaram um acidente ferroviário fatal - Foto: JAVIER SORIANO/AFP

A Federação Espanhola de Futebol (RFEF) anunciou o adiamento dos 24 jogos da primeira fase da Copa do Rei marcados para esta quarta-feira (28) em solidariedade às vítimas do acidente ferroviário fatal ocorrido ao sul de Madri.

Leia também

• "Algum dia chegará meu momento", diz Lamine Yamal sobre Bola de Ouro

• Lamine Yamal leva Troféu Kopa de melhor jovem na apresentação da Bola de Ouro

• Mbappé chega ao 100º gol pelo Real Madrid e decreta vitória sobre Barcelona no Camp Nou

Segundo o último balanço provisório, a colisão de dois trens de alta velocidade a cerca de 150 km da capital espanhola deixou pelo menos 31 mortos e 80 feridos, tornando-se uma das piores catástrofes ferroviárias da história do país.

"Como demonstração de respeito e solidariedade a todas as vítimas do trágico acidente ferroviário ocorrido no início desta quarta-feira, na província de Toledo, a RFEF decretou a suspensão dos 24 jogos referentes à primeira fase da Copa do Rei, inicialmente previstos para serem disputadas na tarde e noite de hoje", escreveu a federação em comunicado.

A RFEF acrescentou que informará nos próximos dias sobre as novas datas e horários das partidas adiadas.

Reportar Erro

Veja também

Newsletter