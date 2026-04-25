Rodada da Série D tem duelos entre clubes pernambucanos

A- A+

O futebol pernambucano promete agitar a próxima rodada da Série D do Campeonato Brasileiro, neste domingo (26), que será marcado por confrontos locais. Em jogo válido pelo Grupo A8 da competição, o Maguary recebe o Central, no Arthur Tavaers, e pelo Grupo A9, o Decisão enfrenta o Retrô, no Sesc Goiana.

Líder do Grupo A8, com 6 pontos, o Maguary ainda não perdeu e nem sofreu gols em casa na competição. O bom desempenho como mandante alimenta a esperança do torcedor de conquistar mais um resultado positivo dentro de seus domínios.

O próximo confronto será diante do Central, que ocupa a quarta posição do grupo com 4 pontos, e busca sua primeira vitória como visitante. O confronto direto com o líder pode ser decisivo para consolidar o time no G-4 ou até mesmo encurtar a distância para o topo da tabela.

Em situação oposta, o Decisão ocupa a sexta e última colocação do Grupo A9 com apenas 1 ponto e segue em busca de sua primeira vitória na competição. O que torna o próximo confronto, diante do seu torcedor, fundamental para mudar o rumo da equipe e dar início a sua recuperação.

O próximo embate será diante do Retrô, que ocupa apenas a quinta posição do grupo com 4 pontos, mas vem de uma vitória importante fora de casa contra o Lagarto, resultado que trouxe confiança ao elenco e colocou a equipe na briga por uma vaga no G-4. Mesmo ainda fora da zona de classificação, a Fênix pode entrar na zona dos quatro melhores em caso de novo triunfo, dependendo também de outros resultados da rodada.

Veja também