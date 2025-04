A- A+

FUTEBOL Rodada de Libertadores e Sul-Americana termina com cinco vitórias brasileiras em 14 jogos São Paulo, Palmeiras e Flamengo venceram seus jogos pela Liberta, todos fora de casa

Em três dias movimentados, 14 clubes brasileiros estiveram em campo para as estreias nas Copas Libertadores e Sul-Americana. A semana foi de resultados magros: apenas cinco equipes do país levaram os três pontos para casa.

São Paulo, Palmeiras e Flamengo venceram seus jogos pela Liberta, todos fora de casa. Na Sul-Americana, Grêmio e Fluminense também venceram fora.

A primeira rodada também teve um confronto entre brasileiros. Bahia e Internacional abriram seus compromissos no grupo F em duelo na Fonte Nova, mas não saíram do empate.





Veja um resumo da rodada

Libertadores

Fortaleza 0x3 Racing

Em pleno Castelão, o Fortaleza foi surpreendido e acabou atropelado pelo Racing, atual campeão da Sul-Americana e da Recopa. Acabou abrindo a rodada na lanterna do grupo E.

Talleres 0x1 São Paulo

Um golaço de Alisson deu ao São Paulo a vitória em jogo dificílimo contra o Talleres, em Córdoba. O tricolor é vice-líder do grupo D.

Universidad de Chile 1x0 Botafogo

Atual campeão, o Botafogo não conseguiu envolver a Universidad de Chile e acabou estreando com derrota fora de casa. O alvinegro é terceiro colocado no grupo A.

Bahia 1x1 Internacional

No primeiro confronto brasileiro da Libertadores 2025, Bahia e Internacional fizeram jogo muito movimentado na Fonte Nova. O empate deixou o colorado em segundo e o tricolor de aço em terceiro no grupo G.

Sporting Cristal 2x3 Palmeiras

O Palmeiras arrancou uma virada heróica fora casa. Richard Ríos marcou já nos acréscimos em jogo com golaços do Sporting Cristal. O alviverde é vice-líder do grupo G.

Deportivo Táchira 0x1 Flamengo

Desfalcado, o Flamengo trouxe os três pontos de volta ao Brasil. Juninho marcou de peito contra o Deportivo Táchira, que deixou o rubro-negro na liderança do grupo C.

Sul-Americana

Unión Santa Fe 1x0 Cruzeiro

No último lance, o Cruzeiro sofreu o gol que o fez estrear com derrota na Sul-Americana. Abriu na lanterna do grupo E.

Cienciano 0x0 Atlético-MG

Jogando na altitude peruana, o Atlético segurou o empate sem gols com o Cienciano. É vice-líder do grupo H.

Once Caldas 0x1 Fluminense

Carrasco do Once Caldas, Germán Cano marcou o gol que deu ao Fluminense uma vitória suada na estreia. O tricolor lidera o grupo F.

Corinthians 1x2 Huracán

O Huracán derrubou longa invencibilidade do Corinthians na Neo Química Arena. Com a derrota, o timão é terceiro colocado do grupo C.

Melgar 3x3 Vasco

O Vasco chegou a abrir 3 a 1 sobre o Melgar na altitude de Arequipa, no Peru. Mas sofreu dois gols em dez minutos e estreou com um empate amargo. Ainda assim, lidera o grupo G.

Sportivo Luqueño 1x2 Grêmio

O Grêmio chegou a levar um susto, mas arrancou três pontos no Paraguai com gol decisivo de Braithwaite. O tricolor é vice-líder do grupo D.

Vitória 1x1 Universidad Católica

O Vitória saiu atrás, mas buscou o empate com os chilenos da Universidad Católica no Barradão. O Leão é vice-líder do grupo B.

